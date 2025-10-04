英国俳優のゲイリー・オールドマン（67）が、ウィリアム皇太子よりナイトの称号を授与された。「ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男」でアカデミー賞を受賞したゲイリーは、9月30日にウィンザー城で行われた叙勲式に出席し、「とても感動した」と心境を語った。



【写真】ウィリアム皇太子の前にひざまずき、肩を剣で触れられる儀式を行うオールドマン

ウィリアム皇太子夫妻のインスタグラムに投稿された動画の中で、ゲイリーは「実際に授与の瞬間を迎えると、自分の言葉を見つけるのが本当に難しかったです。とても感動しました」と言い表せない喜びを語った。「以前も言いましたが、アカデミー賞の受賞は大きな出来事でしたが、まさかここに来ることになるとは」と映画賞とは違った形の栄誉を表現した。



また、自身のキャリアについて「この仕事に就けたことは本当に幸運です。個人的には、これは世界で最も素晴らしい仕事だと思っています。とてつもない幸運に恵まれてきました。10年ほど演劇に携わり、その後テレビ映画に何本か出演し、最終的には映画界に誘拐されてしまったんです」「つまり、すべては偶然でした。仕組まれたものでも、計画されたものでもありません。仕事の評価はおまけのようなもので、まったく期待していませんでした」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）