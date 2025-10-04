Íè½µ¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤ë
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè1½µ¡Ö¥à¥³¡¢¥â¥é¥¦¡¢¥à¥º¥«¥·¡£¡×¤¬10·î6Æü¡Á10·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í±é¤¸¤ë±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè6²ó¡Ê10·î6ÆüÊüÁ÷¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÉÏË³Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á·ëº§¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤È¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤È¹Ô¤Ã¤¿ÎøÀê¤¤¤Ï°ì¿Í¤À¤±Èá»´¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Íî¤Á¹þ¤à¥È¥¤òÎå¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼êÃµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÏÎøÀê¤¤¤Î·ë²ÌÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤»¤ó¤Î·ëº§¤¬·è¤Þ¤ê¥Á¥è¤È±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬½ËÊ¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¤ÏÀê¤¤¤Î·ë²ÌÄÌ¤ê¤Î·ëº§¤Ë¾Ç¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
