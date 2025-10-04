蛯原友里＆ILMARI夫妻、思い出の銀座デート YouTube動画で“初”共演
モデルの蛯原友里とRIP SLYMEのILMARI夫妻が、思い出の地・銀座を舞台に「ザ・ギンザ ホリデーコレクション 2025」に出会うショッピングデートの様子を収めた動画が、『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルで3日より公開された。YouTube動画で夫婦“初”共演となる。
【動画】仲睦まじく“銀ブラ”を楽しむ蛯原友里＆ILMARI夫妻
公開されたスペシャルムービー「9Hours」は、『VOGUE JAPAN』がセレブリティの特別な1日に密着するシリーズ。動画では、銀座でランチやショッピングを楽しみながら、夫妻が互いに贈るギフトを選ぶ姿が描かれており、日常の一コマを覗き見ているような親密な雰囲気を感じさせる。
銀座は二人にとって結婚指輪を購入した思い出の場所でもあり、ザ・ギンザのブランド発祥の地でもある。今回の撮影では、1日に発売された「ザ・ギンザ ホリデーコレクション 2025」を体感。アートブックをモチーフにした限定コフレ「ハイブリッドジェルオイル コフレ」と「リバイタライザー コフレ」が登場し、知性と感性を大切にする人へのギフトにふさわしい仕上がりになっている。
2人は2009年に結婚。15年に第1子男児を出産。21年11月に第2子となる女児を出産した。
