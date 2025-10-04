齊藤京子＆水野美紀、“同一人物”役に戸惑い 整形して水野→齊藤に？「どう演じれば」【インタビュー】
齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）が、7日から放送スタートする。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友たちに復讐するという驚きのストーリーに挑む2人に、互いの印象や見どころを聞いた。
【写真】整形で大変身？同一人物役を演じた齊藤京子＆水野美紀
――今回の作品のオファーを受けた時、奇抜な設定だと思いますが、最初に聞いた感想を教えてください。
【齊藤】私も詳細を聞いた時に「水野さん演じる役が整形した後の役」ってどういうこと？と驚きました。外見は25歳でも、中身は55歳という役は初めてなので、最後まで研究して頑張りたいと思います。
【水野】すごいSFだなと思いました（笑）。整形でここまでなるっていう、そんなことあるの？って思って、振り切っている世界観だなと思いました。体力や中身は55歳という設定なので、この世代のだるさだったり、朝起きた時の体の重さとかとちゃんと齊藤さんに伝えていきたいですね（笑）。
【齊藤】ありがとうございます（笑）。
――特にここは伝えたいということはありますか？
【水野】腰や膝がギシッとするんです。自転車のギアに油がちょっと足りないみたいな。ずっと同じ姿勢でいると固まって伸ばすときに痛かったりとか…。
【齊藤】それでいうと、私も腰痛持ちなので（笑）、それを活かしたいと思います。
――初対面とのことですが、お互いの印象は？
【水野】ヒコロヒーさんとのトーク番組の印象が強くて、頭の回転が速くて賢そうな方だなと。あと先ほどお会いして、すごく先輩を敬ってくださる（笑）。現場でも冷静に空気を読んで立ち振る舞うタイプに感じました。
【齊藤】そのイメージを崩さないように頑張ります（笑）。私は、水野さんとW主演と聞いて夢のような気持ちでした。ドラマや映画で拝見していて、バラエティーでの面白いイメージもありますし、今回ご一緒できて本当に光栄です。
――撮影にあたって楽しみにしているシーンはありますか。
【水野】悲しみや怒りなど強い感情を爆発させるシーンが多いので、感情のデトックスになりそうです。日頃の鬱憤も出せるかもしれません（笑）。
【齊藤】老眼鏡をかけてお裁縫をする場面や「ハイヒールが大変だ」というセリフなど、55歳ならではのシーンは難しそうですが、楽しみにしています。「どう演じればいいんだろう」とずっと考えていますが、しゃべり方も、工夫しないといけないなと思っています。
――最後に、視聴者へメッセージをお願いします。
【齊藤】私と水野さんが同じ役を演じていることを忘れずに見ていただけたらうれしいです。外見は全く違うけど心は同じ。その不思議さもぜひお楽しみください。
【水野】復讐劇が流行っていますけど、ここまでスカッとするのは珍しい。動機は明確で、敵も同情の余地がないので倒しがいがあります。人体改造して悪に向かって立ち向かうというアベンジャーズ的な面白ささえあって面白いので、そこを楽しんでいただきたいです。
