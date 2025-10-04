

夫が使っていた介護用ベッド。訪問看護師さんに聞きながら手配しました（写真提供／倉田真由美）

【イラストで見る】「ごめん、また吐いた」

漫画家でエッセイストの倉田真由美さんは、すい臓がんで「余命6カ月」と宣告された夫の叶井俊太郎さん（享年56）を自宅で看取った。宣告の日から1年9カ月後だった。

「家で死にたい」という夫の思いを妻はどう受け止め、何を準備したのか。倉田さんの著書『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』から、一部抜粋・再編集して紹介する。

「状態が急激に悪化している」

夫は毎月一度、国立病院に検査に行っていました。そこで血液の状態をみたり、痛み止めや眠れない時の睡眠薬をもらったりしていたんですが、2024年を迎えてからは「状態が急激に悪化している」と言われてしまいました。

「炎症も起きているし、肝臓の値もよくない。現に今も、かなり具合が悪そうですね」

確かに2024年2月に入ると調子のよくない日が続きました。

「電車に乗るのが怖い」と、会社には行かなくなりましたが、夫は電話やメール、オンラインで仕事を続けていました。

胃液がせり上がり、何度も吐いてしまう日があったり……。この日も朝から調子が悪く、医師の前でも首をうなだれ声にも張りがなくなりました。

病院での血液検査、それまではたいてい良好でした。腫瘍マーカー検査の結果も数値は高めだけど、他は悪くなくて、むしろ毎回ホッとさせられる時間でした。ところが、いろんな数値に異常が出ているらしく、医師が深刻そうな表情で言いました。

「叶井さんは、ホスピスは嫌なんですよね」

「入院は嫌だ。家がいい」

「訪問医の先生に連絡しましょう」

主治医に自宅近くの訪問医のS先生を紹介してもらい、訪問看護師さんなど在宅医療のスタッフとつながりました。リクライニングタイプの介護用ベッドを夫の部屋に準備。以降は、看護師さんが定期的に訪れて夫の様子を見てもらうことになりました。

最期まで私がこの人を看よう

私の気持ちにも変遷がありました。

終末がまだ現実的にイメージできない頃、「やっぱりホスピスのほうが本人は快適だろうな。私も弱っていく姿を見続けるのはつらいし、世話をする自信ないかも」と思っていました。夫も弱った姿を家族に見られたくないだろう、というのもありましたし。でも、その考えは変わりました。

日々少しずつよくなったり悪くなったりを繰り返しトータルでは段々と弱っていく夫を真横で見て、細かな世話を積み重ねていくうちに、「最期まで私がこの人を看よう」と気持ちが固まっていきました。

夫もこの頃には、かっこつけたりする気はまったくありません。私に、いろんなことを委ねていました。

夫が私の手を離れ自宅以外に行かれてしまうほうが怖かった。顔を見られない時間が増えるのが怖かったんです。



（イラスト／倉田真由美）

夫が最も恐れていた「痛み」を取ることは、在宅でだってできます。「緩和ケア」は病棟に入らずとも可能だということを、多くの人が知らないのが現状です。

「俺、ここで死にたい。だめ？」

病院に入らないと決めた後のとある夜、いつもの座椅子に身体をもたせかけた夫がポツリと言いました。だめなわけないのに、あえて念を押すかのように。

だめなわけないでしょ、ずっと私がそばにいて面倒見るからねと答えました。

この約束を守ることができてよかった。「家で死にたい」という夫の希望が叶ってよかった。もしそうじゃなければ、大きな心残りになっていたのは間違いないですから。

在宅緩和ケアという選択肢

「最期を自宅で」というのは、望んだとしても誰にでも叶うことではないのが現状です。病気の種類によって、状態によって、家族の意向や状況によって、阻まれることは多いそうです。

実際日本人は、大多数が病院で亡くなります。いろんな条件が整って初めて家で死ぬという選択ができるのかもしれません。

「最期まで家で過ごしたい」という人がその望みを叶えられるよう、「在宅緩和ケア」という概念が多くの人に知られ、選択の幅が広げられるようになったらいいなと思っています。



（イラスト／倉田真由美）

夫が自宅のベッドで息を引き取った後、家に来て夫の死亡を確認したのは訪問医のS先生です。

S先生が初めて夫の診療にうちに来たのは2024年の2月6日。その10日後に夫は亡くなったので、ほんの短いお付き合いでしたが、痛み止めの使い方の指導などでお世話になりました。

「救急車を呼んではいけない」

夫が一度危篤状態になってから少し持ち直した時、S先生は私にこう言いました。

「次にまた危ない状態になったら、救急車じゃなくて僕を呼んでください」

もちろん、私はそのつもりでしたが、S先生は夫、そして私の意向をよく汲み取ってくれていたので確認の意味もあったと思います。

「救急車を呼ぶと、そのまま病院に連れて行かれて会えなくなってしまいます。さらに点滴などをして、長くつらい思いをさせてしまうこともあるから」

夫は延命処置を希望していませんでした。望んでいたのは、家で最期を迎えることです。





S先生は、心強い存在でした。うちの場合はいてくれたことで、在宅のままでも痛み止めの処方に困ることはなかったし、最期まで迷わなくてすみました。こちらの希望をしっかりわかってくれる、話を聞いてくれる方だったのが何より救いでした。

ただやっぱり、一番は家族、患者以外の誰かによるサポートです。

モルヒネ系の痛み止めは場合によっては少し意識を混濁させることもあるようで、夫も亡くなる数日前には話しているのに夢の中にいるような、朦朧としていたことが何度かありました。

発熱している時も同様で、眠っているわけではないのに意識がはっきりしないような状態の際に一人では、水を飲むことすら難しかったはずです。

自分の「その時」をサポートしてくれる人がいる人は、きっと幸せ者なのだと思います。

（倉田 真由美 ： 漫画家）