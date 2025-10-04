10月2日までに、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの笑顔3ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】次女を抱っこした微笑みSHOTも公開

9月30日に更新したブログにて、安は、「今日で9月ラストですね」と切り出し、白のブラウス姿で柔らかな笑顔を見せた写真を掲載。

続けて、「最近の色々」と綴り、笑顔あふれる長女と次女との親子3ショットや、綺麗にネイルが施された手元の写真も披露した。

また、翌10月1日のブログでは、「都民の日で、長女は学校がおやすみだったので、 お友達とお出かけとのことで私も一緒に」とコメントし、抱っこひもで次女を抱っこしながら微笑んだ写真も公開していた。

これらの投稿に対し、ファンからは、「綺麗」「優しい色のお洋服よくお似合い」「3人の写真 可愛い」「女神感ハンパない！！」「美女で可愛い3人のお散歩はみんな振り向いちゃうだろうな」「もかちゃんとお出かけ楽しくて良かったですね」などの声が寄せられている。

安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。