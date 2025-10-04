「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が3日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（金曜後11・15）に出演。「未来の自分」だという人気芸人について語った。

かねてより、本番組の視聴者であるとを公表していたというあの。今回、ゲストとして登場することになった経緯について、あのが番組を視聴していることを「（永野が）ここで言ってくれてたから、（視聴者から）出て欲しいって言われて」と説明した。

視聴者から期待の声を受けるも「ボクはその後ネットで“出るのは違う”って言ったんです」と暴露。永野からは「本当の感情を出すやつですよね？ドキドキするんですよね、あなたのX。マグマのような感情を急に吐露する」とツッコまれていた。

出演の理由を「なんでですか？」と「令和ロマン」高比良くるまから聞かれると「なんか、（永野に）似てるみたいなことを言われて…（永野が）“俺はあのちゃんだ”って言ってから、結構永野さんのことをチェックしてて」と説明。「そしたら言ってること全部共感なんです」とまさかの言葉まで飛び出した。

「もうボク要らないやみたいな。そっから結構ボクって永野なのか？みたいな」とあの。「今日は未来の自分に会うために来ました」と話すと永野はニッコリ、スタジオは大爆笑だった。