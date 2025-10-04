¡Ö¤Þ¤À¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¡×°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Î²áµî¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ª
20th Century¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¤Ï10·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î²áµî¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î²áµî¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª
¡Ö²û¤«¤·¤¤¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤³¤Î¸«½Ð¤·¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡£´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Î»¨»ï¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Î²£¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¤Ã¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¾Ð¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¡Á¤ó¤È²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ã¥Á¡×¡Ö¤³¤Î»¨»ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª ¤Þ¤À¼Â²È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥É³¹30¼þÇ¯µÇ°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ÙÈ¯Çä¡ª°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤ÎÀëÅÁÉôÄ¹¡É¤È¤·¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤ò10Ç¯´ÖÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥É³¹É´·Ê ½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ30¼þÇ¯µÇ°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ÊÎ¹¤Î¼êÄ¡MOOK¡Ë¡Ù¡Ê¥à¥Ã¥¯¡Ë¤¬10·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ë²èÄó°Æ¤Ï°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬Åìµþ¡¦²£ÉÍ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤Ë½ÐË×¤·»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
