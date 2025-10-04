ドジャースは３日（日本時間４日）、敵地で前日練習を行った。第３戦に先発予定の山本由伸投手は、やり投げやキャッチボールなどで調整。２日にロサンゼルスからフィラデルフィアへチャーター機で移動したが、キケ・ヘルナンデス内野手と同じ逸品にファンの注目が集まった。

山本が手にしていたのは高級ブランドの水色のボストンバック。これは今季、キケがシーズン中から愛用していた。お揃いの逸品に「山本選手のブルーのＬＶバッグと、キケのＬＶバッグはもしやお揃い？同じものに見える」「キケとお揃いぽいの可愛い」とファンも注目した。

山本とキケは今季、球場入りの際に右腕の古巣・オリックスの帽子をかぶる約束をしたこともあった。ただ「今日一緒に被ってくる予定が僕は忘れてしまいました」と山本が忘れていたため、キケだけがかぶって登場し大きな話題を呼んだ。

昨年のポストシーズンでは地区シリーズで山本がＫＯされた際、サンディエゴのカフェで２時間話し込むなど右腕のメンタルを前向きにさせた。そして負けられないパドレスとの第５戦で快投し、ワールドシリーズ制覇への起点となったこともあった。