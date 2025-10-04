XREALは、最新のARグラス「XREAL One」を含む製品を最大20％ OFFで販売する「プライム感謝祭」を、10月4日から16日23時59分まで、Amazonや楽天市場、公式サイトなどで実施している。期間中、XREAL Oneは通常69,980円のところ、15％ OFFの59,480円で販売される。

20％ OFFのARグラスは「XREAL Air 2」と「XREAL Air 2 Pro」で、Air 2は31,980円、Air 2 Proは43,180円。そのほか、ARグラスと組み合わせて使う「XREAL Beam Pro」もセール対象となっている。

対象製品 XREAL Air 2 39,980円→31,980円(20％OFF) XREAL Air 2 Pro：税込53,980円→43,180円(20％OFF) XREAL One：税込69,980円→59,480円(15％OFF) XREAL Beam Pro 256GBモデル：税込35,980円→30,580円(15％OFF) XREAL Beam Pro 256GB・5G対応モデル：税込43,180円→36,700円(15％OFF) XREAL Beam Pro 128GBモデル：税込29,680円→25,200円(15％OFF) ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください