万博に空飛ぶクルマが登場

（奄美市 安田壮平市長）

「まさに空飛ぶクルマ日和ですね。格好いいデザイン、未来の乗り物という感じですね」

奄美市から視察に訪れた安田市長が見つめるのは「空飛ぶクルマ」。この日、デモ飛行を行う未来の乗り物です。

閉幕を控え連日20万人以上の来場者が訪れる大阪・関西万博。

未来の交通手段を見学できるモビリティエクスぺリエンスにあらわれたのは、通称「空飛ぶクルマ」。ドローン技術を応用した「空飛ぶクルマ」は、革新的な移動手段として世界中で開発競争が進んでいます。

ANAが「エアタクシー」として全国で提供目指す

この日披露されたのは、アメリカのジョビー社が開発した最新の電動垂直離着陸機です。パイロットを含む5人が搭乗でき、最高速度は時速320キロ、航続距離160キロです。

ANAホールディングスではこの機体を活用し、2027年度以降、首都圏をはじめとした全国各地でエアタクシーサービスの提供を目指しています。

ANAHD 芝田浩二社長（鹿児島・加計呂麻島出身）

「万博は特別な場所。1970年の大阪万博で、アポロ12号の月の石を見て宇宙という未知の世界に感動し、未来への希望を抱きました。大阪・関西万博で、エアタクシーサービスが描く未来に再び胸が高まります」

鹿児島空港から指宿に行く場合、現状車では90分以上かかりますが、エアタクシーだとおよそ15分で移動することが可能になります。

ふわりと空へ…鹿児島の交通網の拡充に 「ご期待頂きたい」

3年あまり準備してきた関係者が見守る中、ふわりと万博会場の空に浮き上がります。電動のため、通常のヘリコプターと比べると静粛性に優れているのが特徴です。

視察に訪れた鹿児島市の下鶴市長も驚きをかくせません。

（鹿児島市 下鶴隆央市長）

「静かすぎてどこを飛んでいるかわからないくらい。霧島や大隅や指宿にぱっと移動もできる、観光の幅が広がる」

初めてフライトを見たANAHDの芝田社長も実用化に向けて手ごたえを感じていました。記者会見での質問に、ふるさと鹿児島での構想を話します。

（ANAHD 芝田浩二社長）

「錦江湾をまたいで薩摩半島、大隅半島の交通網の拡充につながる。鹿児島空港に離着陸場を作れば指宿まであっという間に行ける、非常に使いでの高いエリアだと思います。ぜひ鹿児島の皆さんにはご期待頂きたい」

大阪・関西万博でお披露目された空飛ぶクルマ、鹿児島の空を飛び交う日に期待が高まります。

（※動画にナレーションはありません）

