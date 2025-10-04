ドウデュース「波乱万丈の個性派最強馬が挑む名種牡馬への道」【もうひとつの引退馬伝説2】



2023有馬記念 ドウデュースが優勝 写真：東京スポーツ/アフロ

放牧地では草を食べながら動かずに過ごすのんびり屋

3歳春にイクイノックスとの激闘を制してダービー馬となったものの、同年秋のフランス遠征では力を発揮できず失意の帰国。

4歳時はツキに見放されたように苦闘が続いたが、最後の有馬記念で復活を果たし、5歳秋には同年春の不完全燃焼を払しょくするかのように天皇賞・秋、ジャパンCを連勝と、波乱万丈な現役時代を歩んだドウデュース。

今年から社台スタリオンステーションで種牡馬として第二の馬生をスタートさせた同馬の現在を、著名な競走馬の引退後を追った『もうひとつの引退馬伝説2～関係者が語るあの馬たちのその後』（マイクロマガジン社、2025年10月9日発売）から一部抜粋・編集してお届けする。

「まずは初年度を無事に終えてホッとしました」

社台スタリオンステーションでドウデュースを担当する工藤一幸さんは、最強世代ダービー馬の初年度を振り返り胸を撫で下ろす。

「新種牡馬は慣れるまでが大変ですから......」という言葉に力がこもるのも、2歳から5歳まで毎年GⅠ競走を制した歴史的名馬を担当しているという前提が大きいだろう。

そんな工藤さんにとって、ドウデュースと最初の出会いからしばらくは、意外な面を多く目の当たりにする日々だったという。

「初めて到着した時は輸送で疲れていたからか、大人しくしていたんです。事前に『馬っ気がすごいよ』と聞いていましたし、ドバイで興奮した様子なども見ていたのでかなり構えていたんですが、落ち着いて馬運車から降りてきて、写真撮影の時も随分と行儀良くしていたので驚きました。ただ『これは疲れによるものかもしれないな』という点は考慮しながら接していました」

ドウデュースの輸送疲れが回復するまで、1週間もかからなかった。

工藤さんが最初に「これが本来の姿なのかもしれない」と感じたのは、いきなりベテラン種牡馬並みの立ち上がりを見せた時である。

本来、二本脚で立つのは競走馬にとっては楽な姿勢ではない。それこそ、種付けを多くこなしたベテラン種牡馬たちは立つための筋肉もつき、対空時間をキープできるようになるが、ドウデュースは最初から自然とある程度はキープできたという。

ただ、そういった活力にあふれた一面も、放牧地に出ると一変した。

「活発なイメージのあるファンも多いかもしれませんが、放牧地では意外と動かないんですよね。少なくとも、自分からガンガン走ったりするタイプではありません。人が動かそうとしたら動くんでしょうが、ドウデュース自身はのんびりと草を食べて過ごすのが好きなタイプのようです。イクイノックスなんかは隣の放牧地にいる馬と一緒に並走したりと放牧地を走り回っているのを見かけるので、割と対照的かもしれません。ドウデュースの放牧地から見える範囲に、ちょっと落ち着きのないタイプの馬がいるんですが、我関せずで草を食べていますね」

食事は「出されたら、出されただけペロリと平らげるタイプ」という。

人気種牡馬は体重をいかに減らさないか苦心する馬も多いが、ドウデュースは種付けシーズン中も馬体重が減ることはなく、周囲はむしろ増えすぎないように気をつけて調整していたそうだ。

「放牧地だけでなく、馬房の中でもずっと落ち着いてのんびり過ごしています。日常生活は落ち着いていて、オンオフのはっきりした馬です。手入れをする時もイタズラとかはまったくせず、動かずに待っていてくれているのでありがたいですね。それこそ、ここまで待ってくれる馬は珍しいと思います。『落ち着き払って堂々としている馬だなぁ』と思って接しています」





■ドウデュース プロフィール

生年月日：2019年5月7日生まれ

性別：牡馬

毛色：鹿毛

父：ハーツクライ

母：ダストアンドダイヤモンズ（母父：ヴィンディケーション）

調教師：友道康夫

馬主：キーファーズ

戦績：16戦8勝

主な勝ち鞍：日本ダービー、有馬記念、天皇賞・秋、ジャパンC、朝日杯FS

生産牧場：ノーザンファーム（安平）

現在の繋養先：社台スタリオンステーション（安平）

もうひとつの引退馬伝説2 ～関係者が語るあの馬たちのその後



有名競走馬の現役引退後の余生を追い、競馬ファンを中心に大反響を呼んだ『もうひとつの引退馬伝説～関係者が語るあの馬たちのその後』の第2弾！

今回も種牡馬や繁殖牝馬になった馬の他、乗馬、馬術競技、伝統神事、リードホースとして活躍している馬、功労馬としてゆったりと余生を送っている馬、生を全うした馬など、取り上げる馬は総勢28頭。

それぞれの関係者に直撃取材し、知られざる第2・第3の馬生を紹介していきます。



編：マイクロマガジン引退馬取材班

発売日：2025年10月9日

価格：1,980円（本体1,800円＋税10％）

購入：https://www.amazon.co.jp/dp/4867168505/





