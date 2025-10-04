Ç¯¾¦20²¯¡¦¸µHKT¤æ¤¦¤³¤¹¡Ê31¡Ë¡¢É×&Â©»Ò&Âç³ØÀ¸¤ÎËå¤ÈÊë¤é¤¹3LDK¤Î¹ë²Ú¼«Âð¤ò¸ø³«
¡¡Ç¯¾¦20²¯±ß¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤Î¸µHKT48¤æ¤¦¤³¤¹¡Ê31¡Ë¤¬É×¡¢Â©»Ò¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎËå¤ÈÊë¤é¤¹3LDK¤Î¹ë²Ú¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ¯¾¦20²¯¡¦¤æ¤¦¤³¤¹¤Î¹ë²Ú¼«Âð
¡¡10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#5¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï°ë»³¤µ¤ä¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇ¯¾¦20²¯±ß·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤Î¸µHKT48¡¦¤æ¤¦¤³¤¹¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê31¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¸½ºß¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤¦¤³¤¹¤Î¼«Âð¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÌó130Ö¤Î3LDK¡£É×¡¢À¸¸å5¤«·î¤ÎÂ©»Ò¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎËå¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤À¡£
¡¡Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤âËèÄ«¼êÎÁÍý¤òºî¤ë¤æ¤¦¤³¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢Ì£Á¹½Á¡¢¥°¥é¥Î¡¼¥é¤Ê¤É±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ÎÄ«¿©¤ò¼êÁá¤¯»Å¾å¤²¡¢É×¡¢Â©»Ò¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¸³è»þ´ÖÂÓ¤Î°ã¤¦É×¡¢Ëå¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤æ¤¦¤³¤¹¡£³Æ¡¹¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¡¢²ÈÃæ¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹Á´¤Æ¤Ë¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¹©É×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£