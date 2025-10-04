強い母は、やはり頼りになる。「大和証券Mリーグ2025-26」10月3日の第1試合は赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が今期初トップを獲得。試合後のインタビューでは、先日入籍を発表した園田賢（最高位戦）の名前を大きな声で呼び、祝福ムードを一層盛り上げた。

【映像】新婚・園田、三色確定“幸せ”親リーチ

この試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、浅見、BEAST X・鈴木大介（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）の並びで開始。浅見は東2局の親番で本田から親満貫をロン。大きく抜け出すと、南1局も岡田から3900点を入手し独走状態に入った。

ダメ押しとなったのは南2局。役牌の南が暗刻、赤が2枚ある好配牌をそつなくまとめ、8巡目に1・4筒待ちでテンパイした。リーチをかければ親跳満クラスとなる手だったが、ここは慎重にダマテンを選択。鈴木大介のリーチ宣言牌だった1筒を捕らえ、浅見は南・赤2の7700点をゲット。そのまま逃げ切り、自身2戦目で今期初勝利。リーチ3回、アガリ4回の攻撃麻雀で＋69.5ポイントとした。

「今日はトップを取って、結婚報告をしたかったので…」と切り出した試合後のインタビュー。「結婚しました、園田賢！」と大声で宣言し、ガッツポーズも披露した。さらに「（結婚が）できて良かったです」と続け、これには視聴者も「あんたかとおもったｗ」「ナイスまきどん！！！」「園田おめでとう！！！！」と大喝采。南2局のアガリについては「大正解でした！」と自画自賛し、勝利の充実感を言葉にした。

「早い段階でトップを取ることができて、すごく安心しています。シーズンは長いので、この先、年明けまで熱い戦いが続きます。応援してもらえたらうれしいです」と視聴者へメッセージを送った浅見に、「ナイストップまきどん！」「かわいー！」「良いぞドリブンズ」と応援の声が多数寄せられた。

昨期、赤坂ドリブンズはレギュラーシーズンで1,100ポイント以上を稼ぎ、浅見自身もMVP争いに絡む活躍を見せた。控室では園田ら男性選手を気遣い、縁の下の力持ちでもある浅見。今年もチームを支えながら攻撃的な麻雀で、チームを上位へ押し上げる原動力となりそうだ。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）4万9500点／＋69.5

2着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万6100点／＋6.1

3着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）1万8100点／▲21.9

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）6300点／▲53.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

