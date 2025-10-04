　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,308銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ　　126倍 (11,074) 　　738　( +58.4 )　 データセンター関連
２. <9240> デリバリコン　東証Ｇ 　61.8倍 ( 1,483) 　　682　( +40.3 )　 人工知能関連
３. <8518> アジア投資　　東証Ｓ 　43.8倍 ( 1,225) 　　241　(　+4.3 )　
４. <5125> ファインズ　　東証Ｇ 　21.9倍 ( 　351) 　　656　(　+3.0 )　
５. <9561> グラッドＣ　　東証Ｇ 　18.0倍 ( 1,635) 　　521　(　-9.4 )　 人工知能関連
６. <6347> プラコー　　　東証Ｓ 　17.8倍 ( 　695) 　　312　( +25.8 )　
７. <8742> 小林洋行　　　東証Ｓ 　16.9倍 ( 　354) 　　320　(　+5.6 )　
８. <7523> アールビバン　東証Ｓ 　13.8倍 ( 　770)　　1855　( +11.2 )　
９. <5131> リンカーズ　　東証Ｇ 　13.7倍 ( 3,048) 　　236　( +31.1 )　 人工知能関連
10. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　12.5倍 ( 　700) 　　504　(　+7.2 )　
11. <1518> 三井松島ＨＤ　東証Ｐ 　12.4倍 ( 2,130)　　1334　(　-1.6 )　 JPX日経400採用
12. <3727> アプリックス　東証Ｇ 　12.3倍 ( 2,405) 　　179　(　 0.0 )　
13. <3089> Ｔアルファ　　東証Ｓ 　12.1倍 ( 　568)　　1234　( +12.7 )　 半導体製造装置関連
14. <206A> ＰＲＩＳＭバ　東証Ｇ 　12.0倍 ( 1,005) 　　168　(　-2.3 )　
15. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ 　11.4倍 ( 4,067) 　　224　( +23.1 )　
16. <7601> ポプラ　　　　東証Ｓ 　11.2倍 ( 　213) 　　181　(　 0.0 )　
17. <4892> サイフューズ　東証Ｇ 　11.0倍 ( 1,933) 　　596　(　+0.8 )　
18. <5252> 日本ナレッジ　東証Ｇ　　9.1倍 (　　64) 　　566　( +13.6 )　
19. <2291> 福留ハ　　　　東証Ｓ　　8.5倍 ( 　119) 　　900　( -18.0 )　
20. <3396> フェリシモ　　東証Ｓ　　8.2倍 ( 　131) 　　895　(　+5.0 )　
21. <6522> アスタリスク　東証Ｇ　　8.1倍 ( 　451) 　　389　(　-2.8 )　
22. <9227> マイクロ波　　東証Ｇ　　8.1倍 ( 4,993) 　　706　(　+9.6 )　
23. <2254> ＧＸ中国ＥＶ　東証Ｅ　　7.7倍 ( 　873)　　1250　(　+1.4 )　
24. <9386> 日本コンセプ　東証Ｐ　　7.4倍 ( 　118)　　3045　(　+0.2 )　
25. <3798> ＵＬＳグルプ　東証Ｓ　　7.0倍 ( 　590) 　　734　(　-4.4 )　 仮想通貨関連
26. <184A> 学びエイド　　東証Ｇ　　6.9倍 ( 　389) 　　638　(　+0.6 )　
27. <4765> ＳＢＩＧＡＭ　東証Ｐ　　6.4倍 ( 　823) 　　600　(　-6.5 )　 仮想通貨関連
28. <138A> 光フードＳ　　東証Ｇ　　6.4倍 ( 　121)　　2951　( +22.5 )　
29. <6748> 星和電　　　　東証Ｓ　　6.3倍 ( 　520) 　　812　( +14.4 )　
30. <2685> アンドＳＴ　　東証Ｐ　　6.1倍 ( 1,562)　　2746　( -10.7 )　 JPX日経400採用
31. <6516> 山洋電　　　　東証Ｐ　　6.0倍 ( 　392)　　3250　(　-5.7 )　 半導体製造装置関連
32. <1515> 日鉄鉱　　　　東証Ｐ　　6.0倍 ( 1,381)　　1758　(　-1.6 )　 下水道関連
33. <4914> 高砂香　　　　東証Ｐ　　5.9倍 ( 　654)　　1524　(　-7.2 )　
34. <7381> ＣＣＩＧ　　　東証Ｐ　　5.9倍 ( 1,274) 　　657　(　-2.1 )　 地方銀行関連
35. <3628> データＨＲ　　東証Ｇ　　5.9倍 ( 　135) 　　608　( +19.2 )　
36. <6776> 天昇電　　　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　186) 　　270　(　+1.5 )　
37. <303A> ｖｉｓｕｍｏ　東証Ｇ　　5.5倍 ( 　154)　　1021　(　+1.2 )　 人工知能関連
38. <159A> 野村Ｐ１５０　東証Ｅ　　5.4倍 ( 　125) 　589.8　(　-0.3 )　
39. <9843> ニトリＨＤ　　東証Ｐ　　5.4倍 ( 9,273)　　2563　(　-9.3 )　 日経225・JPX日経400採用
40. <4464> ソフト９９　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 1,749)　　3255　(　-3.7 )　 半導体製造装置関連
41. <5602> 栗本鉄　　　　東証Ｐ　　5.2倍 ( 4,123)　　1736　(　+0.5 )　 下水道関連
42. <7917> ＺＡＣＲＯＳ　東証Ｐ　　5.0倍 ( 　660)　　1085　(　+2.2 )　
43. <3997> Ｔワークス　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 2,934) 　　276　( -23.5 )　 人工知能関連
44. <7184> 富山第一銀　　東証Ｐ　　4.8倍 ( 1,675)　　1511　( +12.4 )　 地方銀行関連
45. <2837> ＧＸ中小日株　東証Ｅ　　4.8倍 ( 　168)　　2720　(　+0.9 )　
46. <247A> Ａｉロボ　　　東証Ｇ　　4.8倍 ( 7,352)　　1570　(　-2.7 )　 人工知能関連
47. <7013> ＩＨＩ　　　　東証Ｐ　　4.7倍 (72,868)　2543.5　(　+1.8 )　 日経225・JPX日経400採用
48. <2323> ｆｏｎｆｕｎ　東証Ｓ　　4.6倍 ( 2,287) 　　817　(　+7.8 )　 サイバーセキュリティ関連
49. <9823> マミーマート　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　292)　　1363　(　+0.2 )　
50. <3607> クラウディア　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　155) 　　335　(　-5.1 )　

株探ニュース