週間ランキング【約定回数 増加率】 (10月3日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,308銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 126倍 (11,074) 738 ( +58.4 ) データセンター関連
２. <9240> デリバリコン 東証Ｇ 61.8倍 ( 1,483) 682 ( +40.3 ) 人工知能関連
３. <8518> アジア投資 東証Ｓ 43.8倍 ( 1,225) 241 ( +4.3 )
４. <5125> ファインズ 東証Ｇ 21.9倍 ( 351) 656 ( +3.0 )
５. <9561> グラッドＣ 東証Ｇ 18.0倍 ( 1,635) 521 ( -9.4 ) 人工知能関連
６. <6347> プラコー 東証Ｓ 17.8倍 ( 695) 312 ( +25.8 )
７. <8742> 小林洋行 東証Ｓ 16.9倍 ( 354) 320 ( +5.6 )
８. <7523> アールビバン 東証Ｓ 13.8倍 ( 770) 1855 ( +11.2 )
９. <5131> リンカーズ 東証Ｇ 13.7倍 ( 3,048) 236 ( +31.1 ) 人工知能関連
10. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 12.5倍 ( 700) 504 ( +7.2 )
11. <1518> 三井松島ＨＤ 東証Ｐ 12.4倍 ( 2,130) 1334 ( -1.6 ) JPX日経400採用
12. <3727> アプリックス 東証Ｇ 12.3倍 ( 2,405) 179 ( 0.0 )
13. <3089> Ｔアルファ 東証Ｓ 12.1倍 ( 568) 1234 ( +12.7 ) 半導体製造装置関連
14. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ 12.0倍 ( 1,005) 168 ( -2.3 )
15. <3185> 夢展望 東証Ｇ 11.4倍 ( 4,067) 224 ( +23.1 )
16. <7601> ポプラ 東証Ｓ 11.2倍 ( 213) 181 ( 0.0 )
17. <4892> サイフューズ 東証Ｇ 11.0倍 ( 1,933) 596 ( +0.8 )
18. <5252> 日本ナレッジ 東証Ｇ 9.1倍 ( 64) 566 ( +13.6 )
19. <2291> 福留ハ 東証Ｓ 8.5倍 ( 119) 900 ( -18.0 )
20. <3396> フェリシモ 東証Ｓ 8.2倍 ( 131) 895 ( +5.0 )
21. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 8.1倍 ( 451) 389 ( -2.8 )
22. <9227> マイクロ波 東証Ｇ 8.1倍 ( 4,993) 706 ( +9.6 )
23. <2254> ＧＸ中国ＥＶ 東証Ｅ 7.7倍 ( 873) 1250 ( +1.4 )
24. <9386> 日本コンセプ 東証Ｐ 7.4倍 ( 118) 3045 ( +0.2 )
25. <3798> ＵＬＳグルプ 東証Ｓ 7.0倍 ( 590) 734 ( -4.4 ) 仮想通貨関連
26. <184A> 学びエイド 東証Ｇ 6.9倍 ( 389) 638 ( +0.6 )
27. <4765> ＳＢＩＧＡＭ 東証Ｐ 6.4倍 ( 823) 600 ( -6.5 ) 仮想通貨関連
28. <138A> 光フードＳ 東証Ｇ 6.4倍 ( 121) 2951 ( +22.5 )
29. <6748> 星和電 東証Ｓ 6.3倍 ( 520) 812 ( +14.4 )
30. <2685> アンドＳＴ 東証Ｐ 6.1倍 ( 1,562) 2746 ( -10.7 ) JPX日経400採用
31. <6516> 山洋電 東証Ｐ 6.0倍 ( 392) 3250 ( -5.7 ) 半導体製造装置関連
32. <1515> 日鉄鉱 東証Ｐ 6.0倍 ( 1,381) 1758 ( -1.6 ) 下水道関連
33. <4914> 高砂香 東証Ｐ 5.9倍 ( 654) 1524 ( -7.2 )
34. <7381> ＣＣＩＧ 東証Ｐ 5.9倍 ( 1,274) 657 ( -2.1 ) 地方銀行関連
35. <3628> データＨＲ 東証Ｇ 5.9倍 ( 135) 608 ( +19.2 )
36. <6776> 天昇電 東証Ｓ 5.8倍 ( 186) 270 ( +1.5 )
37. <303A> ｖｉｓｕｍｏ 東証Ｇ 5.5倍 ( 154) 1021 ( +1.2 ) 人工知能関連
38. <159A> 野村Ｐ１５０ 東証Ｅ 5.4倍 ( 125) 589.8 ( -0.3 )
39. <9843> ニトリＨＤ 東証Ｐ 5.4倍 ( 9,273) 2563 ( -9.3 ) 日経225・JPX日経400採用
40. <4464> ソフト９９ 東証Ｓ 5.3倍 ( 1,749) 3255 ( -3.7 ) 半導体製造装置関連
41. <5602> 栗本鉄 東証Ｐ 5.2倍 ( 4,123) 1736 ( +0.5 ) 下水道関連
42. <7917> ＺＡＣＲＯＳ 東証Ｐ 5.0倍 ( 660) 1085 ( +2.2 )
43. <3997> Ｔワークス 東証Ｓ 4.9倍 ( 2,934) 276 ( -23.5 ) 人工知能関連
44. <7184> 富山第一銀 東証Ｐ 4.8倍 ( 1,675) 1511 ( +12.4 ) 地方銀行関連
45. <2837> ＧＸ中小日株 東証Ｅ 4.8倍 ( 168) 2720 ( +0.9 )
46. <247A> Ａｉロボ 東証Ｇ 4.8倍 ( 7,352) 1570 ( -2.7 ) 人工知能関連
47. <7013> ＩＨＩ 東証Ｐ 4.7倍 (72,868) 2543.5 ( +1.8 ) 日経225・JPX日経400採用
48. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ 4.6倍 ( 2,287) 817 ( +7.8 ) サイバーセキュリティ関連
49. <9823> マミーマート 東証Ｓ 4.6倍 ( 292) 1363 ( +0.2 )
50. <3607> クラウディア 東証Ｓ 4.6倍 ( 155) 335 ( -5.1 )
株探ニュース