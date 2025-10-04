

●今週の業種別騰落率ランキング



※10月3日終値の9月26日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 4 業種 値下がり： 29 業種

東証プライム：1612銘柄 値上がり： 188 銘柄 値下がり：1420 銘柄 変わらず他： 4 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +2.30 ＪＸ金属 <5016> 、三井金属 <5706> 、東邦鉛 <5707>

２. 医薬品(0258) +2.28 住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568> 、中外薬 <4519>

３. 精密機器(0268) +2.02 東京精 <7729> 、ＨＯＹＡ <7741> 、Ｖテク <7717>

４. 電気機器(0266) +1.99 キオクシア <285A> 、メガチップス <6875> 、芝浦 <6590>

５. 機械(0265) -0.48 月島ＨＤ <6332> 、トヨカネツ <6369> 、ジャノメ <6445>

６. 金属製品(0264) -0.54 ＬＩＸＩＬ <5938> 、エイチワン <5989> 、文化シヤタ <5930>

７. 化学(0257) -0.67 ノエビアＨＤ <4928> 、長谷川香料 <4958> 、レック <7874>

８. 情報・通信業(0275) -1.02 ｇｕｍｉ <3903> 、アステリア <3853> 、ＳＨＩＦＴ <3697>

９. ガラス・土石(0261) -1.77 日ヒュム <5262> 、日コン <5269> 、住友大阪 <5232>

10. 繊維製品(0255) -1.80 ＴＳＩＨＤ <3608> 、ワールド <3612> 、オンワード <8016>

11. ゴム製品(0260) -1.81 フコク <5185> 、バンドー <5195> 、三星ベ <5192>

12. 倉庫・運輸(0274) -2.39 中央倉 <9319> 、安田倉 <9324> 、トランシティ <9310>

13. 卸売業(0276) -2.59 内田洋 <8057> 、ヤマタネ <9305> 、ヤマエＧＨＤ <7130>

14. その他製品(0269) -2.64 トランザク <7818> 、フジシール <7864> 、ＳＨＯＥＩ <7839>

15. 電気・ガス(0270) -2.84 メタウォータ <9551> 、広ガス <9535> 、イーレックス <9517>

16. 食料品(0254) -3.41 オリオン <409A> 、アリアケ <2815> 、オエノンＨＤ <2533>

17. 陸運業(0271) -3.48 丸全運 <9068> 、サカイ引越 <9039> 、ヤマトＨＤ <9064>

18. 水産・農林業(0251) -3.56 ホクト <1379> 、ユキグニ <1375> 、マルハニチロ <1333>

19. 保険業(0280) -3.62 Ａクリエイト <8798> 、第一生命ＨＤ <8750> 、ＦＰパートナ <7388>

20. サービス業(0283) -3.99 ルネサンス <2378> 、イーガーディ <6050> 、タナベＣＧ <9644>

21. 銀行業(0278) -4.10 千葉興 <8337> 、山陰合銀 <8381> 、北日銀 <8551>

22. 鉄鋼(0262) -4.14 愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541> 、合同鉄 <5410>

23. その他金融業(0281) -4.30 ＮＥＣキャピ <8793> 、プレミアＧ <7199> 、ジャックス <8584>

24. 輸送用機器(0267) -4.33 日車両 <7102> 、マツダ <7261> 、三菱自 <7211>

25. パルプ・紙(0256) -4.35 トーモク <3946> 、北越コーポ <3865> 、中越パ <3877>

26. 小売業(0277) -4.54 Ｆ＆ＬＣ <3563> 、トレファク <3093> 、クスリアオキ <3549>

27. 証券・商品(0279) -4.76 水戸 <8622> 、極東証券 <8706> 、アイザワ証Ｇ <8708>

28. 建設業(0253) -4.80 北陸電工 <1930> 、矢作建 <1870> 、テスＨＤ <5074>

29. 空運業(0273) -5.01 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

30. 不動産業(0282) -5.34 ミガロＨＤ <5535> 、ディアライフ <3245> 、日本駐車場 <2353>

31. 石油・石炭(0259) -5.47 日本コークス <3315> 、コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

32. 海運業(0272) -6.06 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>

33. 鉱業(0252) -6.16 石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

