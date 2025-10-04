　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※10月3日終値の9月26日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　 4 業種　　値下がり：　29 業種
　　　東証プライム：1612銘柄　　値上がり： 188 銘柄　　値下がり：1420 銘柄　　変わらず他：　 4 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　　 +2.30 　ＪＸ金属 <5016> 、三井金属 <5706> 、東邦鉛 <5707>
２. 医薬品(0258)　　　　 +2.28 　住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568> 、中外薬 <4519>
３. 精密機器(0268)　　　 +2.02 　東京精 <7729> 、ＨＯＹＡ <7741> 、Ｖテク <7717>
４. 電気機器(0266)　　　 +1.99 　キオクシア <285A> 、メガチップス <6875> 、芝浦 <6590>
５. 機械(0265)　　　　　 -0.48 　月島ＨＤ <6332> 、トヨカネツ <6369> 、ジャノメ <6445>
６. 金属製品(0264)　　　 -0.54 　ＬＩＸＩＬ <5938> 、エイチワン <5989> 、文化シヤタ <5930>
７. 化学(0257)　　　　　 -0.67 　ノエビアＨＤ <4928> 、長谷川香料 <4958> 、レック <7874>
８. 情報・通信業(0275)　 -1.02 　ｇｕｍｉ <3903> 、アステリア <3853> 、ＳＨＩＦＴ <3697>
９. ガラス・土石(0261)　 -1.77 　日ヒュム <5262> 、日コン <5269> 、住友大阪 <5232>
10. 繊維製品(0255)　　　 -1.80 　ＴＳＩＨＤ <3608> 、ワールド <3612> 、オンワード <8016>
11. ゴム製品(0260)　　　 -1.81 　フコク <5185> 、バンドー <5195> 、三星ベ <5192>
12. 倉庫・運輸(0274)　　 -2.39 　中央倉 <9319> 、安田倉 <9324> 、トランシティ <9310>
13. 卸売業(0276)　　　　 -2.59 　内田洋 <8057> 、ヤマタネ <9305> 、ヤマエＧＨＤ <7130>
14. その他製品(0269)　　 -2.64 　トランザク <7818> 、フジシール <7864> 、ＳＨＯＥＩ <7839>
15. 電気・ガス(0270)　　 -2.84 　メタウォータ <9551> 、広ガス <9535> 、イーレックス <9517>
16. 食料品(0254)　　　　 -3.41 　オリオン <409A> 、アリアケ <2815> 、オエノンＨＤ <2533>
17. 陸運業(0271)　　　　 -3.48 　丸全運 <9068> 、サカイ引越 <9039> 、ヤマトＨＤ <9064>
18. 水産・農林業(0251)　 -3.56 　ホクト <1379> 、ユキグニ <1375> 、マルハニチロ <1333>
19. 保険業(0280)　　　　 -3.62 　Ａクリエイト <8798> 、第一生命ＨＤ <8750> 、ＦＰパートナ <7388>
20. サービス業(0283)　　 -3.99 　ルネサンス <2378> 、イーガーディ <6050> 、タナベＣＧ <9644>
21. 銀行業(0278)　　　　 -4.10 　千葉興 <8337> 、山陰合銀 <8381> 、北日銀 <8551>
22. 鉄鋼(0262)　　　　　 -4.14 　愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541> 、合同鉄 <5410>
23. その他金融業(0281)　 -4.30 　ＮＥＣキャピ <8793> 、プレミアＧ <7199> 、ジャックス <8584>
24. 輸送用機器(0267)　　 -4.33 　日車両 <7102> 、マツダ <7261> 、三菱自 <7211>
25. パルプ・紙(0256)　　 -4.35 　トーモク <3946> 、北越コーポ <3865> 、中越パ <3877>
26. 小売業(0277)　　　　 -4.54 　Ｆ＆ＬＣ <3563> 、トレファク <3093> 、クスリアオキ <3549>
27. 証券・商品(0279)　　 -4.76 　水戸 <8622> 、極東証券 <8706> 、アイザワ証Ｇ <8708>
28. 建設業(0253)　　　　 -4.80 　北陸電工 <1930> 、矢作建 <1870> 、テスＨＤ <5074>
29. 空運業(0273)　　　　 -5.01 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
30. 不動産業(0282)　　　 -5.34 　ミガロＨＤ <5535> 、ディアライフ <3245> 、日本駐車場 <2353>
31. 石油・石炭(0259)　　 -5.47 　日本コークス <3315> 、コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020>
32. 海運業(0272)　　　　 -6.06 　川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
33. 鉱業(0252)　　　　　 -6.16 　石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

