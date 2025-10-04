　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※10月3日終値の9月26日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,308銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <219A> ハートシード　東証Ｇ　　-51.6　　1528　 ノボノルディスク・エーエスとの提携解消がネガティブ・サプライズ
２. <5535> ミガロＨＤ　　東証Ｐ　　-34.4 　　535　 新株発行で希薄化懸念
３. <334A> ＶＰＪ　　　　東証Ｇ　　-30.1　　1706　 2025年のIPO関連
４. <4576> ＤＷＴＩ　　　東証Ｇ　　-24.7 　　110　
５. <3903> ｇｕｍｉ　　　東証Ｐ　　-24.5 　　468　 新株予約権発行で希薄化警戒
６. <4586> メドレックス　東証Ｇ　　-24.0 　　133　
７. <3997> Ｔワークス　　東証Ｓ　　-23.5 　　276　 人工知能関連
８. <9244> デジタリフト　東証Ｇ　　-23.5 　　972　
９. <3905> データセク　　東証Ｇ　　-23.0　　2115　 人工知能関連
10. <4196> ネオマーケ　　東証Ｓ　　-21.8　　1094　 生成AI関連
11. <281A> インフォメテ　東証Ｇ　　-21.8　　1162　 人工知能関連
12. <259A> ケイ・ウノ　　名証Ｎ　　-21.1　　1380　
13. <7692> Ｅインフィニ　東証Ｓ　　-20.5 　　105　
14. <4491> Ｃマネージ　　東証Ｓ　　-19.9　　2518　
15. <341A> トヨコー　　　東証Ｇ　　-19.9　　2123　 2025年のIPO関連
16. <9476> 中央経済ＨＤ　東証Ｓ　　-19.9 　　697　
17. <3726> フォーシーズ　東証Ｓ　　-19.2 　　489　
18. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　-18.9　　1411　 仮想通貨関連
19. <8013> ナイガイ　　　東証Ｓ　　-18.5 　　282　
20. <2291> 福留ハ　　　　東証Ｓ　　-18.0 　　900　 今期赤字予想と優待廃止を嫌気
21. <335A> ミライロ　　　東証Ｇ　　-17.8 　　481　 2025年のIPO関連
22. <7273> イクヨ　　　　東証Ｓ　　-17.7 　　799　 仮想通貨関連
23. <3556> リネットＪ　　東証Ｇ　　-17.5 　　895　
24. <3739> コムシード　　名証Ｎ　　-16.7 　　175　
25. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ　　-16.1 　　722　 下水道関連
26. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ　　-16.1　　1279　 下水道関連
27. <7455> パリミキＨＤ　東証Ｓ　　-16.1 　　365　
28. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ　　-15.9　　1028　
29. <6664> オプトエレ　　東証Ｓ　　-15.6 　　275　 在庫調整継続で今期は一転最終赤字の見通し
30. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ　　-15.2 　　291　
31. <6625> ＪＡＬＣＯ　　東証Ｓ　　-15.1 　　365　
32. <5729> 日精鉱　　　　東証Ｓ　　-15.1 　12060　
33. <278A> テラドローン　東証Ｇ　　-15.1　　3045　 ドローン関連
34. <7076> 名南Ｍ＆Ａ　　名証Ｍ　　-14.8 　　851　 ２５年９月期業績予想及び配当予想を下方修正
35. <2378> ルネサンス　　東証Ｐ　　-14.8　　1095　
36. <4124> 大阪油化　　　東証Ｓ　　-14.7　　2598　 半導体関連
37. <3461> パルマ　　　　東証Ｓ　　-14.6 　　513　
38. <7066> ピアズ　　　　東証Ｇ　　-14.6 　　659　 生成AI関連
39. <9679> ホウライ　　　東証Ｓ　　-14.6　　1862　
40. <336A> ダイナマップ　東証Ｇ　　-14.5 　　993　
41. <2216> カンロ　　　　東証Ｓ　　-14.4　　2075　
42. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ　　-14.3 　　168　 仮想通貨関連
43. <350A> ＤＧ　　　　　東証Ｇ　　-14.2　　4805　 2025年のIPO関連
44. <410A> ＧＭＯコマス　東証Ｇ　　-14.1　　1439　 人工知能関連
45. <277A> グロービング　東証Ｇ　　-14.1　　2375　 人工知能関連
46. <3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東証Ｐ　　-14.0　　7090　 9月既存店増収率は1ケタ台に鈍化
47. <6050> イーガーディ　東証Ｐ　　-14.0　　1830　 サイバーセキュリティ関連
48. <3697> ＳＨＩＦＴ　　東証Ｐ　　-13.9　　1137　 日経平均組み入れ需要発生控えるも期待感高まらず
49. <1491> 中外鉱　　　　東証Ｓ　　-13.8 　　931　
50. <7806> ＭＴＧ　　　　東証Ｇ　　-13.7　　4365　

株探ニュース