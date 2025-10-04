週間ランキング【値下がり率】 (10月3日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※10月3日終値の9月26日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,308銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <219A> ハートシード 東証Ｇ -51.6 1528 ノボノルディスク・エーエスとの提携解消がネガティブ・サプライズ
２. <5535> ミガロＨＤ 東証Ｐ -34.4 535 新株発行で希薄化懸念
３. <334A> ＶＰＪ 東証Ｇ -30.1 1706 2025年のIPO関連
４. <4576> ＤＷＴＩ 東証Ｇ -24.7 110
５. <3903> ｇｕｍｉ 東証Ｐ -24.5 468 新株予約権発行で希薄化警戒
６. <4586> メドレックス 東証Ｇ -24.0 133
７. <3997> Ｔワークス 東証Ｓ -23.5 276 人工知能関連
８. <9244> デジタリフト 東証Ｇ -23.5 972
９. <3905> データセク 東証Ｇ -23.0 2115 人工知能関連
10. <4196> ネオマーケ 東証Ｓ -21.8 1094 生成AI関連
11. <281A> インフォメテ 東証Ｇ -21.8 1162 人工知能関連
12. <259A> ケイ・ウノ 名証Ｎ -21.1 1380
13. <7692> Ｅインフィニ 東証Ｓ -20.5 105
14. <4491> Ｃマネージ 東証Ｓ -19.9 2518
15. <341A> トヨコー 東証Ｇ -19.9 2123 2025年のIPO関連
16. <9476> 中央経済ＨＤ 東証Ｓ -19.9 697
17. <3726> フォーシーズ 東証Ｓ -19.2 489
18. <3853> アステリア 東証Ｐ -18.9 1411 仮想通貨関連
19. <8013> ナイガイ 東証Ｓ -18.5 282
20. <2291> 福留ハ 東証Ｓ -18.0 900 今期赤字予想と優待廃止を嫌気
21. <335A> ミライロ 東証Ｇ -17.8 481 2025年のIPO関連
22. <7273> イクヨ 東証Ｓ -17.7 799 仮想通貨関連
23. <3556> リネットＪ 東証Ｇ -17.5 895
24. <3739> コムシード 名証Ｎ -16.7 175
25. <1844> 大盛工業 東証Ｓ -16.1 722 下水道関連
26. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ -16.1 1279 下水道関連
27. <7455> パリミキＨＤ 東証Ｓ -16.1 365
28. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ -15.9 1028
29. <6664> オプトエレ 東証Ｓ -15.6 275 在庫調整継続で今期は一転最終赤字の見通し
30. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ -15.2 291
31. <6625> ＪＡＬＣＯ 東証Ｓ -15.1 365
32. <5729> 日精鉱 東証Ｓ -15.1 12060
33. <278A> テラドローン 東証Ｇ -15.1 3045 ドローン関連
34. <7076> 名南Ｍ＆Ａ 名証Ｍ -14.8 851 ２５年９月期業績予想及び配当予想を下方修正
35. <2378> ルネサンス 東証Ｐ -14.8 1095
36. <4124> 大阪油化 東証Ｓ -14.7 2598 半導体関連
37. <3461> パルマ 東証Ｓ -14.6 513
38. <7066> ピアズ 東証Ｇ -14.6 659 生成AI関連
39. <9679> ホウライ 東証Ｓ -14.6 1862
40. <336A> ダイナマップ 東証Ｇ -14.5 993
41. <2216> カンロ 東証Ｓ -14.4 2075
42. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ -14.3 168 仮想通貨関連
43. <350A> ＤＧ 東証Ｇ -14.2 4805 2025年のIPO関連
44. <410A> ＧＭＯコマス 東証Ｇ -14.1 1439 人工知能関連
45. <277A> グロービング 東証Ｇ -14.1 2375 人工知能関連
46. <3563> Ｆ＆ＬＣ 東証Ｐ -14.0 7090 9月既存店増収率は1ケタ台に鈍化
47. <6050> イーガーディ 東証Ｐ -14.0 1830 サイバーセキュリティ関連
48. <3697> ＳＨＩＦＴ 東証Ｐ -13.9 1137 日経平均組み入れ需要発生控えるも期待感高まらず
49. <1491> 中外鉱 東証Ｓ -13.8 931
50. <7806> ＭＴＧ 東証Ｇ -13.7 4365
