『ガンダム・センチネル』カトキハジメ氏監修！「ゼータプラス A1」がテスト機イメージカラーで登場
バンダイスピリッツは、『ガンダム・センチネル』より「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）」(19,800円)
『ガンダム・センチネル』より、「ゼータプラスA1（テスト機イメージカラー）」がカトキハジメ氏監修のもと、Ka signatureにて登場。
赤系2色とオフホワイトのスプリッター・パターンで塗装され、変形用のフライト・サブ・ユニットを装備。A1型の特徴となるフロント・スカートや大腿部ビーム・カノン、テール・スタビレーターが再現されている。
ウェイブ・ライダーへの変形も搭載し、ダイキャストを使用した関節により多彩なアクションポーズが可能に。機体各所に印象的なマーキングも施し、カトキ氏のこだわりの詰まったゼータプラスとなっている。
(C)創通・サンライズ
2026年3月発送予定「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）」(19,800円)
赤系2色とオフホワイトのスプリッター・パターンで塗装され、変形用のフライト・サブ・ユニットを装備。A1型の特徴となるフロント・スカートや大腿部ビーム・カノン、テール・スタビレーターが再現されている。
ウェイブ・ライダーへの変形も搭載し、ダイキャストを使用した関節により多彩なアクションポーズが可能に。機体各所に印象的なマーキングも施し、カトキ氏のこだわりの詰まったゼータプラスとなっている。
(C)創通・サンライズ