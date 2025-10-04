

●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※10月3日終値の9月26日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,308銘柄 ――

（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 58.4 738 米クランチロール社と提携し『クランチロール・マンガ』開始へ

２. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 43.1 435 ＡＩデータセンター関連で特需期待

３. <285A> キオクシア 東証Ｐ 40.6 6180 エヌビディアと100倍速SSD開発へと伝わる

４. <9240> デリバリコン 東証Ｇ 40.3 682 ＮＳＳＯＬとの資本・業務提携締結を材料視

５. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ 36.3 620 ビットコインを追加購入

６. <4592> サンバイオ 東証Ｇ 34.2 3335 厚労省薬事審議会で『アクーゴ脳内移植用注』一部変更承認など審議へ

７. <9171> 栗林船 東証Ｓ 31.8 2016

８. <5131> リンカーズ 東証Ｇ 31.1 236 人工知能関連

９. <6347> プラコー 東証Ｓ 25.8 312

10. <2560> ＭＸカーボン 東証Ｅ 25.6 52600

11. <6083> ＥＲＩＨＤ 東証Ｓ 25.5 3655 ６～８月期営業益は６．５倍で自社株買いも発表

12. <1712> ダイセキＳ 東証Ｓ 25.3 1499 親会社ダイセキがＴＯＢ

13. <3185> 夢展望 東証Ｇ 23.1 224

14. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 22.7 249

15. <138A> 光フードＳ 東証Ｇ 22.5 2951

16. <3350> メタプラ 東証Ｓ 20.3 622 今期営業利益予想を引き上げ

17. <3628> データＨＲ 東証Ｇ 19.2 608 債務免除益計上で２６年３月期最終利益予想を上方修正

18. <3436> ＳＵＭＣＯ 東証Ｐ 18.7 1694 ウエハ需要回復確度高まったと判断し国内証券が格上げ

19. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ 18.1 2118 中期2ケタ成長期待などで国内証券が買い推奨

20. <6875> メガチップス 東証Ｐ 14.8 8310 旧村上ファンド系の大量保有で思惑買い

21. <4840> トライアイズ 東証Ｇ 14.6 510

22. <6361> 荏原 東証Ｐ 14.6 3595 半導体製造装置関連

23. <5706> 三井金属 東証Ｐ 14.4 13180 全固体電池関連

24. <6748> 星和電 東証Ｓ 14.4 812

25. <6590> 芝浦 東証Ｐ 14.3 14110 半導体製造装置関連

26. <4450> パワーソリュ 東証Ｇ 14.1 2569

27. <3110> 日東紡 東証Ｐ 14.0 7260 スペシャルガラスの拡大続くとして米系証券が目標株価上げ

28. <9600> アイネット 東証Ｐ 14.0 2049 オリックスによるＴＯＢ価格２５３０円にサヤ寄せ

29. <5252> 日本ナレッジ 東証Ｇ 13.6 566 記念配当と記念株主優待を発表

30. <4370> モビルス 東証Ｇ 13.5 613 人工知能関連

31. <3810> サイステップ 東証Ｓ 13.2 351 仮想通貨関連

32. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ 12.8 739 人工知能関連

33. <3089> Ｔアルファ 東証Ｓ 12.7 1234 １２～８月期営業利益５倍化で投資資金集中

34. <6490> ＰＩＬＬＡＲ 東証Ｐ 12.7 4670 半導体製造装置関連

35. <4506> 住友ファーマ 東証Ｐ 12.6 1794 米医薬品関税に対する過度な警戒感後退

36. <7184> 富山第一銀 東証Ｐ 12.4 1511 今期業績・配当予想を引き上げ

37. <6871> 日本マイクロ 東証Ｐ 12.1 6410 半導体製造装置関連

38. <9399> ビート 東証Ｓ 11.8 1169 仮想通貨関連

39. <4568> 第一三共 東証Ｐ 11.4 3728 薬品株が逆行高、デイフェンシブ・シフトの流れに米ファイザーやメルクの大幅高も刺激材料に

40. <7523> アールビバン 東証Ｓ 11.2 1855

41. <4519> 中外薬 東証Ｐ 11.0 6979 薬品株が逆行高、デイフェンシブ・シフトの流れに米ファイザーやメルクの大幅高も刺激材料に

42. <6538> ディスラプタ 東証Ｓ 10.8 350

43. <3377> バイク王 東証Ｓ 10.5 507

44. <319A> 技術承継機構 東証Ｇ 10.1 8260 新たに２社の取得を発表し収益貢献を期待

45. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ 10.0 1143

46. <1490> 上場ベータヘ 東証Ｅ 9.9 8103

47. <6038> イード 東証Ｇ 9.9 1000 人工知能関連

48. <5985> サンコール 東証Ｓ 9.9 1056 データセンター向け光関連部品で新境地

49. <6315> ＴＯＷＡ 東証Ｐ 9.7 2312 半導体製造装置関連

50. <9227> マイクロ波 東証Ｇ 9.6 706 三井物とマイクロ波を用いた共同開発プロジェクトに期待



株探ニュース

