　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※10月3日終値の9月26日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,308銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ 　　58.4 　　738　 米クランチロール社と提携し『クランチロール・マンガ』開始へ
２. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　　43.1 　　435　 ＡＩデータセンター関連で特需期待
３. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　40.6　　6180　 エヌビディアと100倍速SSD開発へと伝わる
４. <9240> デリバリコン　東証Ｇ 　　40.3 　　682　 ＮＳＳＯＬとの資本・業務提携締結を材料視
５. <3189> ＡＮＡＰＨＤ　東証Ｓ 　　36.3 　　620　 ビットコインを追加購入
６. <4592> サンバイオ　　東証Ｇ 　　34.2　　3335　 厚労省薬事審議会で『アクーゴ脳内移植用注』一部変更承認など審議へ
７. <9171> 栗林船　　　　東証Ｓ 　　31.8　　2016　
８. <5131> リンカーズ　　東証Ｇ 　　31.1 　　236　 人工知能関連
９. <6347> プラコー　　　東証Ｓ 　　25.8 　　312　
10. <2560> ＭＸカーボン　東証Ｅ 　　25.6 　52600　
11. <6083> ＥＲＩＨＤ　　東証Ｓ 　　25.5　　3655　 ６～８月期営業益は６．５倍で自社株買いも発表
12. <1712> ダイセキＳ　　東証Ｓ 　　25.3　　1499　 親会社ダイセキがＴＯＢ
13. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ 　　23.1 　　224　
14. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ 　　22.7 　　249　
15. <138A> 光フードＳ　　東証Ｇ 　　22.5　　2951　
16. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ 　　20.3 　　622　 今期営業利益予想を引き上げ
17. <3628> データＨＲ　　東証Ｇ 　　19.2 　　608　 債務免除益計上で２６年３月期最終利益予想を上方修正
18. <3436> ＳＵＭＣＯ　　東証Ｐ 　　18.7　　1694　 ウエハ需要回復確度高まったと判断し国内証券が格上げ
19. <5016> ＪＸ金属　　　東証Ｐ 　　18.1　　2118　 中期2ケタ成長期待などで国内証券が買い推奨
20. <6875> メガチップス　東証Ｐ 　　14.8　　8310　 旧村上ファンド系の大量保有で思惑買い
21. <4840> トライアイズ　東証Ｇ 　　14.6 　　510　
22. <6361> 荏原　　　　　東証Ｐ 　　14.6　　3595　 半導体製造装置関連
23. <5706> 三井金属　　　東証Ｐ 　　14.4 　13180　 全固体電池関連
24. <6748> 星和電　　　　東証Ｓ 　　14.4 　　812　
25. <6590> 芝浦　　　　　東証Ｐ 　　14.3 　14110　 半導体製造装置関連
26. <4450> パワーソリュ　東証Ｇ 　　14.1　　2569　
27. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ 　　14.0　　7260　 スペシャルガラスの拡大続くとして米系証券が目標株価上げ
28. <9600> アイネット　　東証Ｐ 　　14.0　　2049　 オリックスによるＴＯＢ価格２５３０円にサヤ寄せ
29. <5252> 日本ナレッジ　東証Ｇ 　　13.6 　　566　 記念配当と記念株主優待を発表
30. <4370> モビルス　　　東証Ｇ 　　13.5 　　613　 人工知能関連
31. <3810> サイステップ　東証Ｓ 　　13.2 　　351　 仮想通貨関連
32. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ 　　12.8 　　739　 人工知能関連
33. <3089> Ｔアルファ　　東証Ｓ 　　12.7　　1234　 １２～８月期営業利益５倍化で投資資金集中
34. <6490> ＰＩＬＬＡＲ　東証Ｐ 　　12.7　　4670　 半導体製造装置関連
35. <4506> 住友ファーマ　東証Ｐ 　　12.6　　1794　 米医薬品関税に対する過度な警戒感後退
36. <7184> 富山第一銀　　東証Ｐ 　　12.4　　1511　 今期業績・配当予想を引き上げ
37. <6871> 日本マイクロ　東証Ｐ 　　12.1　　6410　 半導体製造装置関連
38. <9399> ビート　　　　東証Ｓ 　　11.8　　1169　 仮想通貨関連
39. <4568> 第一三共　　　東証Ｐ 　　11.4　　3728　 薬品株が逆行高、デイフェンシブ・シフトの流れに米ファイザーやメルクの大幅高も刺激材料に
40. <7523> アールビバン　東証Ｓ 　　11.2　　1855　
41. <4519> 中外薬　　　　東証Ｐ 　　11.0　　6979　 薬品株が逆行高、デイフェンシブ・シフトの流れに米ファイザーやメルクの大幅高も刺激材料に
42. <6538> ディスラプタ　東証Ｓ 　　10.8 　　350　
43. <3377> バイク王　　　東証Ｓ 　　10.5 　　507　
44. <319A> 技術承継機構　東証Ｇ 　　10.1　　8260　 新たに２社の取得を発表し収益貢献を期待
45. <194A> ウルフハンド　東証Ｇ 　　10.0　　1143　
46. <1490> 上場ベータヘ　東証Ｅ　　　9.9　　8103　
47. <6038> イード　　　　東証Ｇ　　　9.9　　1000　 人工知能関連
48. <5985> サンコール　　東証Ｓ　　　9.9　　1056　 データセンター向け光関連部品で新境地
49. <6315> ＴＯＷＡ　　　東証Ｐ　　　9.7　　2312　 半導体製造装置関連
50. <9227> マイクロ波　　東証Ｇ　　　9.6 　　706　 三井物とマイクロ波を用いた共同開発プロジェクトに期待

株探ニュース