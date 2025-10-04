¡ØONE PIECE¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÄº¾å·èÀï»þ¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥³¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ¥Þ¥ë¥³ -¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÄº¾å·èÀï-¡×(22,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ¥Þ¥ë¥³ -¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÄº¾å·èÀï-¡×(22,000±ß)
¡ÖONE PIECE Â¤·Á²¦Äº¾å·èÀï2025¡×½Ð¾ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºS.H.Figuarts¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÄº¾å·èÀï»þ¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥³¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
°µÅÝÅª²ÄÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥³¡×¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊËÉÙ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£Ç½ÎÏÈ¯Æ°¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¸ò´¹ÍÑÍã¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥À¥Ö¥ë²ÄÆ°µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¡¢¼«Í³¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬·è¤Þ¤ë¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
