韓国にスノーピーク直営キャンプフィールド誕生 ソウルから約1時間＆カフェダイニングも併設
【女子旅プレス＝2025/10/04】スノーピークは、韓国初となる直営キャンプフィールド「スノーピーク エバーランド キャンプフィールド」をグランドオープンした。
9月26日開業の同施設は、ソウルからわずか1時間ほどの場所にありながら、豊かな自然環境に恵まれた韓国初のスノーピーク直営キャンプフィールド。
年間800万人以上が訪れる韓国最大級のテーマパークの近くという立地を活かし、キャンパーだけでなく、より幅広い層に快適なアウトドア体験を提供する。
このキャンプフィールドでは、3Dドローンの映像と空間技術を活用することで、予約段階からオンライン上でテント設置のイメージを掴む予約シミュレーションや、アルミ缶やプラスチックなどのリサイクル資源の自動分別回収・アップサイクルシステムなど、未来志向の設備を導入。
また、アウトドアギアやアパレルを豊富に取り扱う直営店や、四季折々の旬の食材を使った料理を提供する飲食店「Snow Peak Cafe＆Dining」も併設し、スノーピークの世界観を複合的に体感できるコミュニティプラットフォームとしての役割を担う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：388, Everland-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
面積：全敷地 1.3万坪、ストア 約100坪、Cafe＆Dining 屋内スペース約120坪、野外ダイニングスペース約300坪
営業時間：
ストア｜10:30〜19:30
Cafe＆Dining｜LUNCH 11:00〜15:00、DINNER 17:00〜21:00（L.O. 20:00）
定休日：なし
