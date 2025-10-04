戦前、万博計画があった晴海埠頭　遊歩道へと生まれ変わった鉄道初の「ローゼ橋」

東京港に9つある埠頭の一つに晴海埠頭がある。古くは「新月島」と呼ばれ、町名が制定されて「晴海町」となった。戦後は米軍の接収を経て晴海埠頭が誕生し、その2年後には貨物鉄道「晴海線」が開通した。その路線には、晴海運河を渡る「鉄道初のローゼ橋」となる橋梁があり、廃線後は長らく残置された状態にあった。最近、春海橋公園の「遊歩道」として生まれ変わった鉄道遺構「晴海橋梁」。その生い立ちとともに、晴海地区の歴史を振り返ってみたい。

※トップ画像は、江東区側から見るライトアップされた東京都港湾局専用線の鉄道遺構「晴海橋梁」＝2025年10月1日、江東区豊洲

「新月島」と呼ばれていた晴海地区

晴海埠頭のある中央区晴海は、1931（昭和6）年に造成された「月島四号地」と呼ばれた東京湾内の埋立地である。ちなみに、月島一号地は中央区月島であり、その続番が付与されたものだ。

当初、月島四号地には正式な地名がなく「新月島」と通称で呼ばれていたが、1937（昭和12）年に「晴海町（現在は晴海）」と制定された。この「晴海」の語源は、“いつも晴れた海を望む”という希望が込められたものだといわれる。では「月島」の語源はというと諸説あり、江戸時代から東京湾内にあった月見の名所「月の岬」から名付けたとする説や、新たに「“築”かれた“島”」が転じたとする説がある。

新月島の名称は、月島二号地（勝どき3〜4丁目）と月島三号地（勝どき5〜6丁目）の間を流れる「新月島川（新月島運河）」に残るのみだ。

埋立が造成途中の頃の月島・勝どき周辺を描いた古地図。晴海〔月島四号地〕が姿を現すのは、それから12年後の1931（昭和6）年のことであった＝1919（大正8）年発行の地形図に筆者加筆〔資料所蔵／JLNA〕

地下鉄計画と幻に終わった日本万国博覧会

月島四号地（のちの晴海）の造成が1931（昭和6）年に完成すると、当時の東京市の庁舎を建設することが議論された。それまでの東京市庁舎は、東京駅近くにあった東京府庁舎や近隣のビルに事務所を分散していた。これでは効率が悪いということになり、新市庁舎の建設へと動いたのだった。

1933（昭和8）年には、東京市庁舎の建設が正式に決定し、壮大な計画図が描かれた。計画試案図には、市庁舎を中心に地下鉄や臨港鉄道までもが描かれていた。しかし、翌（昭和9）年になると庁舎移転の反対運動が起こり、あえなく建設計画は中止へと追い込まれた。この計画地の一部（旧・晴海団地高層アパートの跡地）には現在、晴海アイランド・トリトンスクエアが建つ。

時を同じくして、市庁舎の建設計画と同時進行していた巨大プロジェクトが存在した。「日本万国博覧会」の開催である。これは、1940（昭和15）年の皇紀2600年の奉祝行事として計画されたもので、1934（昭和9）年には日本万国博覧会協会を設立していた。メイン会場は“月島四号地”〔晴海〕と五号地〔豊洲〕で、築地と月島とを結ぶ隅田川に架かる「勝鬨橋」も計画された。この勝鬨橋の計画は、実のところ明治・大正・昭和初期に次ぐ四度目であった。ところが、1937（昭和12）年にはじまった日中戦争の激化により日本万国博覧会は中止に追い込まれたが、勝鬨橋の建造だけは継続された。

昭和世代にとって晴海といえば、イベント会場の創始「東京（通称／晴海）国際見本市会場」を真っ先に思い起こすだろう。1981（昭和56）年に、“コミックマーケット”が開催されたこの会場も、1996（平成8）年に老朽化のため閉場となり、有明にある東京国際展示場（通称／東京ビッグサイト）へと移り替わった。現在、跡地には東京都中央清掃工場や「HARUMI・FLAG」のある街並みへと変貌している。

東京市廰舎建設敷地附近諸施設計画試案。地下鉄や臨港鉄道が描かれている＝計画図に筆者加筆〔資料所蔵／JLNA〕

鳥観図絵師の吉田初三郎が描いた日本万国博覧会の計画図〔筆者加筆〕＝宮内公文書館蔵

「晴海線」の開業と「晴海橋梁」の誕生

東京港にある9つの埠頭のうち、5つの埠頭には東京都港湾局が運営していた貨物鉄道が6路線あった。そのうちのひとつである晴海線が開業したのは、晴海埠頭が戦後の米軍接収から解除されたのちの1957（昭和32）年のことであった。晴海線は、国鉄線（現JR）と接続する越中島貨物駅（江東区塩浜）から豊洲埠頭を結んでいた深川線の途中から分岐して晴海埠頭へとつづく路線だった。その路線長は、引き込み線や側線などを合わせると約10kmもあったという。

晴海線の起点（深川線分岐点）から0k848m900の地点にある「晴海橋梁」は、中央区晴海と江東区豊洲を結ぶ晴海運河に架かる鉄道橋で、港湾局の専用線に4か所あった橋梁のうちの一つだ。鉄橋とコンクリート橋を組み合わせた橋長は約190mあり、その中央に位置する「鉄橋」は、鉄道用としては日本で最初に鋼製のローゼ桁を採用したものだった。このローゼ桁とはアーチ橋のことで、その径間は約59mあり、設計は国鉄・東京工事局（現JR）で、製作は石川島重工業（現・IHI）が担当し、1957（昭和32）年に完成した。その後、32年間にわたり東京の物流を担っていた貨物列車の運行を支え続けた。

かつての東京都港湾局専用線の路線図〔筆者加筆〕＝資料所蔵／JLNA

晴海橋梁の全体を示した図面。鉄橋（ローゼ桁）を中心に、左右にコンクリート製の桁が3径間ずつ配置される。〔側面図より一部抜粋〕＝資料提供／東京都

晴海線開通当日の祝賀列車。当時は国鉄のSLが貨物列車をけん引していた＝1957（昭和32）年12月17日、中央区晴海、写真所蔵／JLNA

路線廃止と残置された橋梁

昭和40年以降、東京都専用線の貨物取扱量は、年々減少の一途をたどった。昭和の終わりごろには6路線あった専用線も晴海線を残すだけになってしまい、1989（平成元）年にはその晴海線も廃止された。これにより、59年間にもおよぶ東京港を取り巻く貨物専用線の歴史は、終止符を打った。

廃線となった線路敷のほとんどは、周辺地域の再開発によって姿を消していったが、晴海運河に架かる晴海橋梁だけは“貴重な存在”であったこともあり、長らく残置状態にあった。過去には、撤去・解体の話もあったが、そうした危機も乗り越えながら東京都専用線のシンボルとして晴海の地に鎮座していた。

廃止になるころの晴海橋梁をゆく貨物列車＝1988（昭和63）年12月、中央区晴海、写真提供／東京臨海部広報展示室

廃止から28年が経過したころの晴海橋梁の中央区側を見たところ。江東区と中央区の区界を流れる晴海運河で＝2017年10月24日

塗装も剥げ落ち、鉄骨の素地がむき出しだったころの晴海橋梁のローゼ桁。江東区と中央区の区界を流れる晴海運河で＝2017年10月24日

廃止から36年、遊歩道としての活路

人々の目には、「錆びた古めかしい鉄橋」としか映っていなかった晴海橋梁。廃止から36年も経過すれば、この橋梁の使途や存在理由を知らないのも無理はない。それでも、貴重な鉄道遺産として保存を希望する声や、公園などに活用できないものか、といった要望が多く寄せられていたという。

2021（令和3）年になると、東京都港湾局より「歴史的価値を残しながら遊歩道橋に改修し、遊歩道として生まれ変わらせる」ことが発表された。それから4年、耐震補強などの改修工事が行われ、つい先ごろとなる2025（令和7）年9月17日から、江東区豊洲2丁目にある春海橋公園の一部として、その利用が開始された。

春海橋公園は、江東区立豊洲公園や周辺の商業施設などとともに一体的に構築された都立の海上公園で、東京都港湾局が所管する「ふ頭公園」に分類される。晴海橋梁は、東京都港湾局の専用線として使われていただけに、収まるところに収まったというわけだ。

遊歩道化にされた橋梁の歩行面は、当時のレールをそのままにウッドデッキを敷き詰めたフラットな構造に仕上げてあった。鉄橋のアーチ部は、完成当時の色で塗装が施され、夜間には橋梁全体をライトアップする演出が行われる。

橋梁の両端部に設置される案内板には、専用線や橋梁に関する説明はもとより、その裏側には当時使用していた貨物列車の編成がイラストで描かれ、使用していたディーゼル機関車のナンバープレートなどのレプリカを取り付けるなど、鉄道ファンの心をくすぐる遊び心には、思わず感激してしまった。

豊洲には、このほかにも同じ東京都港湾局・深川線の鉄道遺構も点在しており興味は尽きないが、それはまたの機会にしたいと思う。

晴海橋梁を活用した遊歩道と最寄り駅の豊洲駅との位置関係を示した図＝現地案内板より〔筆者加筆〕

晴海運河沿いに展開する春海橋公園から見た晴海橋梁＝2025年10月2日、江東区豊洲

江東区側から中央区側を見た晴海橋橋梁＝2025年10月2日、江東区豊洲

江東区側に設置された案内板と晴海橋梁＝2025年10月2日、江東区豊洲

案内板の後ろには、当時の貨物列車の編成が描かれたモニュメントが設置されていた。写真は江東区側のもの＝2025年10月2日、江東区豊洲

貨物列車の編成が描かれたモニュメントの裏側には、当時使用されたディーゼル機関車に取り付けられていたプレート類のレプリカが取り付けられている。写真は中央区側のもの＝2025年10月2日、中央区晴海

床面のレールは当時のものをそのままに、それ以外の部分はウッドデッキが敷き詰められていた＝2025年10月2日、中央区晴海

アーチ橋のところどころにあるスケルトンをのぞくと、枕木の隙間から川面を見ることができる＝2025年10月2日、中央区晴海

夜間に行われるライトアップは、毎日行われている＝2025年10月1日、江東区豊洲

この日は雨上がりということもあり、床面に光が反射し幻想的な雰囲気を醸し出していた＝2025年10月1日、中央区晴海

ライトアップされた晴海橋梁と東京タワーとの組み合わせも最高だった＝2025年10月1日、江東区豊洲

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。

