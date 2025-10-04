やっぱり“ブラウン”が可愛い！【グローバルワーク】きれいめ派必見♡「大人スカートコーデ」

秋の装いで活躍する「ブラウン」は、黒に代わる新定番であったりトレンドカラーであったりと、いま積極的に挑戦したいカラー。ブラウンを上品に取り入れるなら「ロングスカート」がちょうどいいかも。そこで今回は【グローバルワーク】のアイテムを使った「スカートコーデ」をご紹介。おしゃれなスタッフコーデを参考に、秋コーデを楽しみましょう。

ダークトーンも透け感で軽やかに

【グローバルワーク】「イージーケアプリーツスカート」\5,990（税込）

程よい透け感とプリーツによる立体感が美しい、ブラウンスカートのコーデ。軽やかな素材で歩くたびにふわっと広がり、女性らしい上品さを演出できそうなアイテムです。スタッフのきょんさんはブラックの透かし編みカーディガンを合わせてダークトーンで統一。重厚感のある色合わせながらも、それぞれのアイテムの透け感のおかげで、季節の変わり目にちょうどよい重さを演出しています。

Iラインシルエットできれいめカジュアルに

【グローバルワーク】「テープヤーンカーディガン／スカートセット」\8,990（税込）

縦ラインを強調するIラインシルエットのナロースカートは、きれいめにもカジュアルにも振りやすく、スタイルアップにも貢献してくれる優秀アイテム。ボルドーのシャツアウターやベージュ系バッグを合わせれば、シックで落ち着いた秋コーデに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。