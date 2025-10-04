ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３日（日本時間４日）、４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦を前に、フィラデルフィアのシチズンズバンクパークで前日会見に出席。今シリーズでの先発ローテを明らかにした。

第１戦では大谷翔平投手（３１）がポストシーズン（ＰＳ）初登板することが発表されているが、第２戦以降についてはスネル、山本由伸と続く見込みで「第１戦に（救援で）グラスノーの起用を可能にして、第４戦でも投げられることは非常に大きい。それが今の考えだ」と指揮官。「長いイニングを投げられる投手がいることは我々にとって大きい。さらにエメット（シーハン）も長いイニングを投げられる力がある」と自信を浮かべた。

ロバーツ監督は「彼らがチームで最も才能のある投手であることは明らかなので、当然、多くのイニングや投球を任せたいと思っている。しかし重要なのは実際の投球内容だ。私は最近、先発を引っ張ることがあるが、もし彼らがそれに値する内容を見せればそうするし、そうでなければ他の投手を起用する」と話した。