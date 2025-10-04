100均でモヤモヤ解消できたよ！「共用は絶対無理〜！」って人にガチ推ししたい便利グッズ

ダイソーをパトロールしていると、洗剤不要で使える不織布のクリーナーを発見。水で湿らせると泡立つということで、試しに購入してみました。こういった商品は普段使いはもちろん、アウトドアや災害時でも役立つので、備えておいて損はないかと思います。使い心地もレビューしているので、この機会に要チェックですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：水で泡立つ不織布クリーナー（洗剤付）

価格：￥110（税込）

内容量：3枚

販売ショップ：ダイソー

アウトドア・オフィス・キッチンで大活躍！気になるお掃除グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、気になるお掃除グッズを発見。その名も『水で泡立つ不織布クリーナー（洗剤付）』。お値段は￥110（税込）でした。

不織布に洗剤が付いているのが特長で、水を付けると泡立てて洗えます。キッチンで毎日使いしてもよし。アウトドアや旅行など出先で使ってもよし！災害時の備えとしてもうってつけです。

筆者はオフィスのロッカーに常備しています。給湯室の供用スポンジを使わずにすみます。仕事用のタンブラーもお弁当箱も気持ちよく洗えてスッキリ！

シートは3枚入り。ちぎって使えるので、18カット分になります。

目安はコップ1個あたり1カット。水で湿らせて泡立てたあと、汚れをこすって水で洗い流せばOKです。クリーナーは使い捨てられるので、気兼ねなく使えるのが嬉しいですね。

ダイソーの『水で泡立つ不織布クリーナー（洗剤付）』で食器を洗ってみた

今回は実験で、油でギトギトになった食器を洗っていきます。早速不織布に水を付けると、少しだけ泡立ちました。香りは特にありません。

ちょっと泡立ちが足りないかも…？と心配になりながらも、追い洗剤はせず、クリーナー1カット分で仕上げていきます。

水で流すとこの通り！油汚れがキレイに落ちました。お皿を指で擦るとキュッと音も鳴り、スッキリとした仕上がりです。

洗剤の持続自体は今ひとつですが、さほど汚れていない食器であればもう少し洗えそうな予感。気軽に使い捨てられる点でも試してみる価値アリなアイテムです。

今回はダイソーの『水で泡立つ不織布クリーナー（洗剤付）』をご紹介しました。

洗剤不要で泡立つ使い捨てクリーナー。汚れた食器が少ない時や、いざって時に役立つお掃除グッズなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。