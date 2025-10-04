まさか100均にあるなんて…！「海外の通販でしか買えないと思ってた！」リング型の便利グッズ

海外の通販サイトなどでしか買えないと思っていた『リング型ネイルクリーニングブラシ』を、なんとセリアで発見しました！こちらはジェルネイルをオフする際に発生するダストや、ミラーパウダーなどを取り払うのに便利なブラシ。指にはめて使えるので、ツールを持ち替える必要がなく時短にもつながりますよ◎

商品情報

商品名：リング型ネイルクリーニングブラシ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：4×3.3×2.1cm

販売ショップ：セリア

ネイルアートの快適度がアップ♡セリアの『リング型ネイルクリーニングブラシ』

ネイルアートに便利なツールが揃っているセリア。海外の通販サイトでたまに見かけることがある、とても珍しい商品を発見しました！

それが、こちらの『リング型ネイルクリーニングブラシ』。リング型のネイルクリーニング用ブラシです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ネイルグッズ売場に陳列されていました。

指輪のように、指に装着して使えるブラシです。

ジェルネイルをオフする際に発生するダストや、ミラーパウダーなどを取り払うのに便利！

コンパクトなので、細かい部分もササッとお掃除できます。

リングはフリータイプです。

隙間があり多少融通が利くので、指が太めな方でも使用できそうです。

毛質はチクチクした感じがなく、ふわっとしています。

ファンデーションブラシのように密度のあるブラシです。

ネイルツールを持ち替える時間が省けて時短にもつながる◎

第二関節あたりに装着すると動かしやすかったです。

装着しておけば気になった時に手早く使えるので、快適度もアップします！

ダストブラシとネイルファイル、アートブラシを持ち替える時間を省くことができ、時短にもつながりますよ。

今回は、セリアで見つけた『リング型ネイルクリーニングブラシ』を紹介しました。

海外の通販サイトなどでしか買えないと思っていたので、まさかセリアにあるとは思いませんでした♡試してみたいという方も、身近なお店で購入できるのがいいなと思いました！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。