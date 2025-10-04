まさか100均にあるなんて…！「海外の通販でしか買えないと思ってた！」リング型の便利グッズ
海外の通販サイトなどでしか買えないと思っていた『リング型ネイルクリーニングブラシ』を、なんとセリアで発見しました！こちらはジェルネイルをオフする際に発生するダストや、ミラーパウダーなどを取り払うのに便利なブラシ。指にはめて使えるので、ツールを持ち替える必要がなく時短にもつながりますよ◎
商品名：リング型ネイルクリーニングブラシ
商品情報
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：4×3.3×2.1cm
販売ショップ：セリア
ネイルアートの快適度がアップ♡セリアの『リング型ネイルクリーニングブラシ』
ネイルアートに便利なツールが揃っているセリア。海外の通販サイトでたまに見かけることがある、とても珍しい商品を発見しました！
それが、こちらの『リング型ネイルクリーニングブラシ』。リング型のネイルクリーニング用ブラシです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ネイルグッズ売場に陳列されていました。
指輪のように、指に装着して使えるブラシです。
ジェルネイルをオフする際に発生するダストや、ミラーパウダーなどを取り払うのに便利！
コンパクトなので、細かい部分もササッとお掃除できます。
リングはフリータイプです。
隙間があり多少融通が利くので、指が太めな方でも使用できそうです。
毛質はチクチクした感じがなく、ふわっとしています。
ファンデーションブラシのように密度のあるブラシです。
ネイルツールを持ち替える時間が省けて時短にもつながる◎
第二関節あたりに装着すると動かしやすかったです。
装着しておけば気になった時に手早く使えるので、快適度もアップします！
ダストブラシとネイルファイル、アートブラシを持ち替える時間を省くことができ、時短にもつながりますよ。
今回は、セリアで見つけた『リング型ネイルクリーニングブラシ』を紹介しました。
海外の通販サイトなどでしか買えないと思っていたので、まさかセリアにあるとは思いませんでした♡試してみたいという方も、身近なお店で購入できるのがいいなと思いました！
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。