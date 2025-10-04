¤À¤«¤é°ËÅì»ÔÄ¹¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼Ç¤¤·¤Ê¤¤¡Ä»ÔÀ¯ÄäÂÚ¤Ç¤âŽ¢ÅÄµ×ÊÝ·à¾ìŽ£¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÅìÍÎÂç´Ø·¸¼Ô¤¬²òÀâ¡Ú2025Ç¯9·îBEST¡Û
¢£»ÔÌ±¤ò´°Á´¤Ë¥Ê¥á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£9·î1Æü¤Ë°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¤Î²Ä·è¤ò¼õ¤±¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ØÎòº¾¾Î¡Öµ¿ÏÇ¡×¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
¤½¤â¤½¤âÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢º£Ç¯5·î25Æü¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¡¢1Ëü4684É¼¤òÆÀ¤Æ¡¢¸½¿¦¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¤ò1782É¼º¹¤ÇÍÞ¤¨¤Æ½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï49.65¡ó¤È¡¢Á°²ó¤ò5.26¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼ÁÊ¾Ù¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¡×¤Î¸µÂåÉ½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ËÅì»ÔµÄ¤À¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾®Ìî»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ûÂ¸À¯¼£²È¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë²þ³×ÇÉ¤Î´ú¼ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø¤Î²óÅú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÅöÁªÄ¾¸å¤Ëºî¤Ã¤¿°ËÅì»Ô¤Î¹Êó»ï¡Ö¹Êó¤¤¤È¤¦¡×¤Ç¡ÖÊ¿À®4Ç¯¡¡ÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²þ³×ÇÉ¡×¤Ê¤Î¤«
¤·¤«¤·Áªµó¸å¤Ë¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ°¸¤ËÆ¿Ì¾¤ÎÅê½ñ¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬³ØÎò¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¤ß¤º¤«¤é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÃ±¤Ê¤ë±½ÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ÈðëîÃæ½ý¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐÎò¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡Ê¡Ö6·î11Æü¿·Ê¹ÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ»ä¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤Þ¤¡¡°ËÅì»ÔÄ¹¡×¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢6·î28Æü¤Ë¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ø¤ÎÅÄµ×ÊÝ»á¼«¿È¤Î¾È²ñ¤Ë¤è¤ê¡ÖÂ´¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½üÀÒ¡×¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¡Ö´ûÂ¸À¯¼£²Èvs.²þ³×ÇÉ¡×¤Î¿Þ¼°¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾Î¡Öµ¿ÏÇ¡×¤òÄÉµÚ¤¹¤ë»ÔµÄ²ñ¤³¤½¡¢Áªµó¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾®Ìî¡¦Á°»ÔÄ¹¤â´Þ¤á¡¢¼éµìÇÉ¤Î¾ÝÄ§¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢»ÔµÄ²ñÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¿³µÄ¤¬¤Ä¤Å¤¯8·î16Æü¤Ë¡¢X¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅÄµ×ÊÝ¤Þ¤¡¦°ËÅì»ÔÄ¹ ¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î¡ÖÁ´ÍÆ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¿äÂ¬¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¤Î¤Î¡¢4Æü¸å¤Î20Æü¡¢21Æü¡¢24Æü¡¢25Æü¤ÈÃÇÂ³Åª¤Ë¡¢¡Ö°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¸À¤¦¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¤¡×¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Öµ¿ÏÇ¡×¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼´ØÏ¢¤ÎÅê¹ÆÏ¢È¯
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¿¼Â¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤È¤¨¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬´ûÂ¸À¯¼£²È¤ä¼éµìÇÉ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯»ÔµÄ²ñ¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
7·î7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÁÜººµ¡´Ø¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ªÄ´¤Ù¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÅ²¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡¢¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î3½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¸å¤Î31Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¡¼ýµñÀä¸¢¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Äó½Ð¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
»ÔµÄ²ñ¤Ë¤âÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤âÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤Î¿¿µ¶¤Ï¼«Ê¬°Ê³°¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤ÈÅÄµ×ÊÝ»áÂ¦¤Ï¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¥Ë¥»¥â¥Î¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢X¤Ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤¿¤ê¡¢°ËÅì»Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö»ÔÄ¹Æüµ¡×¤ËÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤òÄÖ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤Ï¡¢¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£»Ô¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖËÜÅö¤Î²ÝÂê¡×¤È¤Ï
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ë¤»¤è¡¢¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß¤Ë¤»¤è¡¢°ËÅì»Ô¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ËÅì»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê·ü°Æ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¸ý¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤«¤é10Ç¯¤ÇÌó11¡ó¸º¾¯¤·¤¿6Ëü3798¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¹âÎð²½Î¨¤Ï44.4¡ó¤È¹ñÁ´ÂÎ¤Î29.1¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬²þ³×ÇÉ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤ä¡¢²þ³×ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£½¢Ç¤¼°Á°Æü¡Ê5·î28Æü¡Ë¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¹ÓÇÈ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢»ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¤¬°ì½ï¤Ë¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉ¬¤º¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿‼¡÷ÌÀÆü½¢Ç¤¼°¡×¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤Þ¤¡¡°ËÅì»ÔÄ¹¡×¡Ë¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¡Ö¹ÓÇÈ¡×¡á¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤òÄó½Ð¤»¤º¤Ë»ÔÀ¯¤òÄäÂÚ¤µ¤»¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¢£»ä¤ÏÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
Í¸¢¼Ô¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
»ÔµÄ²ñÂ¦¤ä¡¢Á°»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼«Ê¬¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö19.2ÉÃ¡×¸«¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÅúÊÛ¤Ç±ì¤Ë´¬¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐºÑ¤à¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤¦¤»¤â¤È¤â¤È¡ÖÂç¤¤ÊÂç¤¤ÊÁÈ¿¥É¼¡×¡Ê¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿‼¡÷ÌÀÆü½¢Ç¤¼°¡×¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤Þ¤¡¡°ËÅì»ÔÄ¹¡×¡Ë¤Î¥³¥Þ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤«¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Þ¤¿¡¢¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä»ÔµÄ²ñ¤«¤éÄÉµÚ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Èá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²¿¤è¤ê¡¢»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ç49.65¡ó¤ÈÈ¾Ê¬¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ´ÖÇÉ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìµ´Ø¿´ÁØ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£ËÜµ¤¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¤Î²ò»¶¤ò¼õ¤±¤¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ï¡¢10·îÃæ½Ü¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¿·µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¤½¤Î²áÈ¾¿ô¤¬»¿À®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬ºÆ¤Ó²Ä·è¤µ¤ì¡¢»ÔÄ¹¤Ï¿¦¤ò¼º¤¤¡¢50Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔÄ¹Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¡¢»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬ÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊÖ¤êºé¤±¤ë¤È¤Õ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤â¤È¤è¤ê¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀªÎÏ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡£Àè¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ËÅì»Ô¤Î¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Î²ÄÇ½À¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹»Ù»ýÇÉ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ø¤Î¿äÍý¤Ï¡¢»ä¡Ê¤À¤±¡Ë¤ÎÌÑÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¿ÊÂà¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£7·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¼Ç¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÆÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢7·î31Æü¤Ë¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÂ³Åê¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¢£°ìÅ¾¤·¤ÆÂ³ÅêÉ½ÌÀ¡Ä24Æü¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½
¤³¤Î24Æü¤Î´Ö¤Ë¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¶¯µ¤¡©¼¿¦Å±²ó¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¡Ø²þ³×¼Ô¡Ù¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¢µÄÏÀ¤¹¤ê¤«¤¨¡ÄÊ¼¸Ë¤ÎÁûÆ°¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡×Åìµþ¿·Ê¹2025Ç¯8·î2Æü¸áÁ°6»þÇÛ¿®¡Ë
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¸À¤¦¡Ö»öÊÁ¡×¤ä¡ÖÌäÂê¡×¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤È¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß·×²è¡Ê¤ÎÃæ»ß¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¼¿¦¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Î3½µ´Ö¤È¾¯¤·¤Ç¡¢¾õ¶·¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆ°¤¤¤¿¤Î¤«¡£
Í¸¢¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢8·î29Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤¢¤ë¡£¼°Õ¤òËÝ¤·¤¿7·î31Æü¤«¤éÌó1¥«·î¤ò·Ð¤¿¾ì¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¤«¤é¤ÎÈ¯É½»ö¹à°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿³µÄ¤µ¤ì¤ëÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ê¤É·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¡Ê¡ÖÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ½ä¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤º 1¥«·î¤Ö¤êµ¼Ô²ñ¸«¡×ËèÆü¿·Ê¹2025Ç¯8·î29Æü16»þ05Ê¬ºÇ½ª¹¹¿·¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢²óÅú¤òµñ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤Î¤Ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«
¤³¤³¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÉîÊÎ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤Ï²¿¤òÅú¤¨¤è¤¦¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ê¤éÅú¤¨¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤¤¡¢¤½¤¦Éî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¡£ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¡ÖËÜÆü¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»º·Ð¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö¡ØÄÌÏ©¤Ï¤¢¤±¤Æ¡Ä¡Ù¡Ø¤¢¤±¤¿¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡ª¡ÙÉÔ¿®Ç¤²Ä·è¤Î°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ëµ¼ÔÃÄ»¦Åþ¡×¡Ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¿¼ËÅ±óÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¿¼¤¤¹Í¤¨¤âºîÀï¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤òÁÛÁü¤µ¤»¤Æ»ß¤Þ¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Äì¤ÏÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÎòº¾¾Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Öµ¿ÏÇ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ë»þ´Ö¤ò²Ô¤®¡¢ÏÀÅÀ¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤ÇÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬¡¢¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç»²À¯ÅÞ¤¬Âç¤¤¯µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö´ûÀ®À¯ÅÞ¡×¤¬¤¤¤«¤Ë»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Áû¤¬¤ì¤¿¡£ºòÇ¯½©¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤â¤Þ¤¿ÇÔËÌ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¢£¡Ö¸½¼Â¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£´ûÆÀ¸¢±×¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¡Ö´ûÀ®¡×¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦±ÑÍº¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿°õ¾Ý¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¡¢¤³¤Î3¥«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢°ËÅì»ÔÌ±¤ÎÁªÂò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÐ´Ý»á¤Ë¤»¤è¡¢»²À¯ÅÞ¤Ë¤»¤è¡¢À¯¼£²È¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÍ¸¢¼Ô¤Î¶À¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Î°Õ¸þ¤¬¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ä¿·¿Þ½ñ´Û¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¤Þ¤º¸½¼Â¡á¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö´ûÀ®À¯ÅÞ¡×¤¬Èò¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ÈÍ¸¢¼Ô¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢1É¼¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î»ÔÀ¯¤Î¼Â¸½¤ò¡ª¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¡×¤ò¹Í¤¨¤ë°Ê³°¤Ë¡¢Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¤ªÀâ¶µ¤Ï¡¢É´¤â¾µÃÎ¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤¢¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁûÆ°¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°ËÅì»ÔÌ±¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î´Ø·¸¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤µ¤¨çÓ¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ë
----------
ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Ò¤í¤Ò¤È¡Ë
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø
1980Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£µþÅÔÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¥É¥ï¥ó¥´¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡¢ÅìµþÂç³ØÅù¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¡¢Îò»Ë¼Ò²ñ³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¸µ¹æ¡×¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÊ¿À®¡×ÏÀ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö»°ÂåÌÜ¡×¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º À¤Âå¤È·Ï¿Þ¤«¤éÆÉ¤à¶áÂåÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶¦Ãø¡ÊÊ¬Ã´¼¹É®¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø±¿Æ°¤È¤·¤Æ¤ÎÂç½°Ê¸²½¡§¶¨Æ¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦Ê¸²½¹©ºî¡Ù¡ÊÂçÄÍ±Ñ»ÖÊÔ¡¢¿åÀ¼¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤È³×Ì¿Ãæ¹ñ¡×¤Î»×ÁÛ»Ë ¶áÂåÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÎ¡×¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÁê¸ß´ÔÎ®¡Ù¡ÊÍÌºÝ³«¡¢°ËÅìµ®Ç·ÊÔÃø¡¢¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ë