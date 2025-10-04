ハーバード大学教授であり、ハーバード行動洞察グループ（BIG）のディレクターを務める行動科学者トッド・ロジャース。行動科学で人を動かす方法を研究してきた彼が、「読まれる文章」「読まれない文章」の原理を突き詰め、科学的に正しい文章術として体系化したのが『忙しい人に読んでもらえる文章術』（トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー＝フィンク著、千葉敏生訳）だ。本稿では、同書の内容に触れながら、とくにメールを使った効果的な働き方を紹介する。（ダイヤモンド社書籍編集局 三浦岳）

混乱したメールは、相手の時間を奪う

毎晩遅くまでオフィスに残っているのに、なぜか成果が出ない人がいる。

筆者がかつていた職場でも、そういう人を見かけたことがある。提出物はぎりぎり、メールの返信は遅く、打ち合わせ後も結論や担当が不明確で、参加者の間に混乱が残る。

そういう人の1つの特徴は、メールがわかりにくいということ。

余計な背景や話題が混ざり、肝心の結論や依頼が埋もれている。読み手は必要な情報を探し回り、何度も確認せざるを得ない。そのため返事や作業が遅れ、仕事がだらだらと長引いて終わらない。

ハーバード大学で行動洞察グループを率いる行動科学者トッド・ロジャースらは、この現象を『忙しい人に読んでもらえる文章術』でこう説明している。

実は、多くの人は自分が思うほど文章が上手いわけではない。そのせいで返事が来ない、返事が遅い、返事の内容が不十分……そんなことが日常茶飯事になっている。ちょっとしたことで、単純なはずのやり取りが複雑になり、混乱が生まれてしまう。――『忙しい人に読んでもらえる文章術』より

長時間働いても成果が出ない人は、こうした混乱を日常的に生み出している。その結果、毎日、膨大な時間をメール作業に費やしてしまっているのだ。

「効果的な文章」とは何か？

さらにロジャースらは、文章の「種類」についても興味深い指摘をしている。

表現力が豊かで文学的な文章は、一種の職人芸だが、習得するのに一生かかるようなかなり主観的な能力でもある。（中略）一方、効果的な文章は、誰でも学んで、取り入れることができる。そして、忙しい人々に具体的な情報をはっきりと伝え、理解や行動をしやすくするというとても明確な目的を持っている。――同書より

美しい文章は趣味や芸術の面では素晴らしいスキルではあるが、ビジネスで成果を上げるには、短く、明確で、行動に直結する「効果的な文章」を書くことが不可欠だというのだ。

成果を上げる人は、相手の時間を節約する効果的な文章で、仕事のスピードを加速させる。逆に成果が出ない人は、自分の頭の中をそのまま文章に流し込み、読み手に「情報を整理する」という余計な作業を押し付けてしまう。

筆者自身、忙しいときにこういうメールを受け取ると、読む前からため息が出てしまう。

もし長時間働いても結果が出ないなら、まずは自分の文章を一度「受け手の視点」で読んでみることだ。

本書でとくに強調されているメッセージは「少ないほどよい」というもの。メールもビジネス文書も、短く端的なほうが効果的だ。これを意識するだけでも、仕事の進み方は大きく変わるはずだ。

（本原稿は、トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー＝フィンク著『忙しい人に読んでもらえる文章術』〈千葉敏生訳〉に関連した書き下ろし記事です）