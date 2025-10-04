昭和50年生まれ、厚生年金の加入期間は30年。今後65歳まで働いた場合、年金はどのくらい受け取れる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来の年金額についてです。
老齢基礎年金は、20〜60歳までの40年間（480カ月）に相当する期間、国民年金保険料を納めていれば、満額が支給される仕組みです。令和7年度の満額は約83万1700円／年（月換算で約6万9300円）となっています。
ドライバーさんの場合、厚生年金へ30年間加入されているとのことですが、20〜60歳の期間中、未加入期間がなければ満額がもらえ、未納や未加入期間があればその分減額されます。
老齢厚生年金は厚生年金に加入した年数と給与水準（標準報酬月額）の組み合わせで決まります。
厚生労働省は、標準的な収入で厚生年金に40年間加入した場合の「夫婦世帯モデルケース」を公表しています。令和7年度の見込み額は、老齢基礎年金を含めて月額約22万〜23万円です。
＜参考＞令和7年4月分からの年金額等について
ドライバーさんが厚生年金に加入して65歳まで働かれ、加入期間が30年から40年近くになるとすれば、このモデルケースに近づく可能性があります。ただし実際の金額は、給与水準や加入期間の具体的な数字に左右されます。
確かな方法は、以下でご自身の記録を確認することです。
ねんきん定期便……毎年送付される書面で、加入記録・見込み年金額の目安が記載されています
ねんきんネット（日本年金機構のオンラインサービス）……加入記録・年金見込み額のシミュレーションができます
これらで最新の情報を確認し、ご自身の所得や加入実績をもとに見込み額を把握しておきましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
