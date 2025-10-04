¥ª¥é¥Õ¤¬µ¯¤³¤·¤¿à¥¹¥´¤¹¤®¤ë´ñÀ×á¤Ë11Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö¤¯¤Ã¤½wwwwwww¡×¡ÖÀ¼½Ð¤¿w¡×
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÍÛµ¤¤ÊÀã¤À¤ë¤Þ¡¦¥ª¥é¥Õ¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û349.1ËüÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥ª¥é¥Õ¤Î´ñÀ×á
¤½¤Î¥ª¥é¥Õ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤ÎÃª¤Î¾å¤Ë¡¢¥¢¥Ê¤È°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬......¡£
ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¤Ò¤È¤ê¡£¥ª¥é¥Õ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ø¡©¡¡Åê¹Æ¼Ô¡¦Anne¡Ê¡÷ann_e_fa¡Ë¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯9·î22Æü¡¢¤³¤¦Òì¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ê¤Î²£¤Ë¤¤¤¿¥ª¥é¥Õ¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ°»õ¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡×
ËÜÅö¤À¡ª¡¡°ú¤½Ð¤·¤Î²£¤Î·ä´Ö¡ª¡¡1ËÜ¤Î¥³¡¼¥É¤ËÁ°»õ¤Ç°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¡¢É¬»à¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤Ë¤³¤Ë¤³¾Ð´é¤Ç¡¢¥ª¥é¥Õ¤é¤·¤¤·òµ¤¤µ¤¬¸÷¤ë°ìËç¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¥ª¥é¥Õ¤À¤±¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡Anne¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ÈÈ¿Í¤Ï...
Anne¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î´ñÀ×Åª¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡¢´°Á´¤Ê¤ë¶öÁ³¤Î»ºÊª¤À¡£
¤Þ¤º¡¢¥ª¥é¥Õ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Anne¤µ¤óÂð¤ÇÊë¤é¤¹Ê¸Ä»¤µ¤ó¤Î»Å¶È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤³¤³¤ËÃÖ¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤«Ê¸Ä»¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¾å¤Ë¤è¤¯»ß¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ù¤Ç¤¹¡×¡ÊAnne¤µ¤ó¡Ë
¥ª¥é¥Õ¤Ï·Á¤¬Ê£»¨¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â¾²¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
º£²ó¤â¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¢¤¿¤ê¤òÉÕ¤±¤ÆÃµ¤·¤¿¤¬¸«¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Õ¤È¸«¾å¤²¤¿¤é¡¢¥³¡¼¥É¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥Õ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¤ÏÌÌÇò¤¤¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª
´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¸å¤«¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊAnne¤µ¤ó¡Ë
´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤¿¥ª¥é¥Õ¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï11Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖWWWWWWWWW´ñÀ×µ¯¤³¤ê¤¹¤®¤Æ¤ëWWWWWWWWW¡×
¡Ö¥¯¥ÃwwwÀ¼½Ð¤¿w¡×
¡ÖÎ¾ÏÓ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤¬ºÇ¸å¤Ëº¬À¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤Î¤ä¤Ä¡×
¡Ö¥ª¥é¥Õ¤Ã¤Ý¤¤www¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¥ª¥é¥Õ¤¿¤ó¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ê¸Ä»¤µ¤ó¤Ï¥ª¥é¥Õ¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇò¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀí¤Ã¤¿É¡¤¬Ê¸Ä»Ãç´Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤ÈAnne¤µ¤ó¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿ÅÙ¤âÍî¤È¤µ¤ì¤ë¥ª¥é¥Õ¤È¡¢Íî¤È¤·Â³¤±¤ëÊ¸Ä»¤µ¤ó¡£Ê¸Ä»¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¤Ï¥ª¥é¥Õ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë