J1リーグ第33節 湘南 0 （0-0）1 東京V

19:03 キックオフ レモンガススタジアム平塚 入場者数 11,460人

残留をかけた両チームの、息の詰まるような戦いだった。試合開始から15分、19位の湘南は残留をかけて東京V陣内に攻め込み、主導権を握る。16位の東京Vは正面から受け止め耐えて決定機をつくらせない。すると次第に湘南にミスが出始めた。今度は東京Vがそのミスに乗じてチャンスを作ろうとするが、こちらもパスが合わなかったりシュートが浮いたりして得点には至らない。お互いに決定機を作れないまま迎えた55分、ゴールライン付近まで飛んだボールを諦めずに追った染野唯月が起点となって波状攻撃を仕掛ける。一度はGKに弾かれたものの、こぼれ球を拾った松橋優安が折り返すと、ゴール前に詰めていた染野がヘディングで決める。結局、これが決勝点。シュート数は湘南8本、東京V7本というお互いに攻めきれなかったが、シーズン終盤の緊迫感溢れるゲームだったと言えるだろう。