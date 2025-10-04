タレント・かとうれいこ（５６）が３日、２７年ぶりの写真集「ＡＲＯＵＮＤ」（講談社）を発売した。編集者からのオファーに一時はためらったものの、考え抜いた末に発刊を決意。往年の人気を思い起こさせるような水着にも挑戦した。魅惑のボディは完熟。このほどデイリースポーツのインタビューに応じ、美を保つ秘けつや写真集に対する夫でプロゴルファーの横尾要（５３）や長女の反応、今後の活動への思いなどを語った。

１９９０年代、グラビアアイドル界の代表として人気を誇っていたかとうが、意を決して約四半世紀ぶりの写真集に挑戦した。

昨年、オファーを受けた際は「『え〜、無理無理』と思いました。即答はできなかったですし、写真集を撮影するなんて自信はありませんでした」と最初は断った。それでも、当時の人気を知らない編集者からも「同世代の女性が見てもすてきな写真集を作りましょう！」と背中を押されたという。

決断のきっかけは昨年末、写真週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」のグラビアを飾った際の、ファンからの大きな反響だったといい「見てくださった皆さんの後押しがあったので、心が動きました」と翻意した。

撮影は３月にオーストラリアで敢行。現地入りの３カ月前から食事制限をして臨んだ。月日を重ね、新陳代謝が落ちるのは誰もが通る道だが、やると決めた以上、念入りに準備を進めた。

加えて「運動は好きで、アクティブにいろんな筋肉を動かしていますので」。ヨガにピラティス、ジョギング。ゴルフのベストスコアは「８６」の腕前。夫にはアプローチの仕方、グリーンの読み方を教えてもらったというが「教えてもらったのは最初ぐらい。普段は友達と回っています」と語る。

写真集発売を受け、夫と娘の反応はどうだったのか。自宅に飾ってあるカレンダーに「オーストラリアで写真集ロケ」と記したことで、家族の知るところとなった。「家族は干渉することもないので、ダメ出しもなかったですし、みんな褒め合ったりするのが照れくさいのでなかった」と笑う。娘からはＳＮＳで「いいね！」をもらったぐらいだったが、うれしかったという。

２０代では、写真集を出せば増刷に次ぐ増刷。当時と比べ「変化もありますけど、２０代と同じ笑い方をしているなとか、こういう表情を２０代の時もしていたなというのはありますね」とし、「撮影のスタイルや進行も、こうだったかなと思い出したりもして」と記憶がよみがえった。

２００１年に結婚後、一時は芸能活動を離れたが、長女は２０歳を超えた。子育ても終え、今後はさまざまな仕事のジャンルに挑戦したいという。「体を動かすことも旅行も大好きですし、バラエティーもいっぱい出していただいたので、バラエティー番組も大好きです」と目を輝かせ、将来を見据えた。