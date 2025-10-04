「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）

広島・小園海斗内野手（２５）が７年目で初の打撃タイトルを当確させた。４戦ぶりに先発出場して２打数２安打。出塁率・３６４で阪神・大山、巨人・泉口を抜いてリーグトップに浮上。打率も・３０９に上げて首位打者との「２冠」を決定的にした。新井監督は「彼がつかんだタイトル、ナイスバッティングだった」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−小園の打撃２冠のタイトルが決定的。

「彼がつかんだ出塁（率）のタイトルだと思います。ナイスバッティングだったと思います」

−首位打者ともう１つタイトルを当確としたのは大きい。

「最後出てね、これは彼の力でもぎ取ったタイトルだと思うので。自分もうれしいし、あと１打席立てるので。明日もたくさんファンの皆さん来てくれると思うので。明日は１打席立ちます」

−今日も若手が多く出場した。

「（久保）修も途中からいいヒットだったし、いいものを見せてくれたと思います、で、ナベ（渡辺）も初めてでね、ヒットは出なかったけど、内容的にまずまず良かったと思うんでね」

−大瀬良の手術が発表された。

「そこはもともと決まっていたことなんで。来季に向けて、またリハビリとか地道な作業になると思うんで。しっかりリハビリに励んでもらいたい」