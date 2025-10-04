ワールドカードシリーズを2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズは4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。練習に先立ち、第1戦に先発する大谷翔平投手（31）が会見に臨んだ。

大谷はメジャー8年目でポストシーズン（PS）初登板を迎える。大谷は投手としてフィリーズと対戦したのは今季の1試合だけ。ドジャースタジアムで行われた9月16日の試合で5回無安打無失点、5奪三振と好投した。フィリーズの本拠シチズンズバンク・パークでは初登板となる。

大谷は投打での出場について「楽しみにしています」と語り「もちろん緊張することもあるとは思いますけど。シーズンにこれまで勝ってきて、また明日プレーできることにまず喜びを感じていますし、健康な状態で明日またプレーできる状態を迎えられれば、自分にとって幸せなことだと思う」と語った。

アンドルー・フリードマン編成本部長は「少しずつ慎重に使ってきたが、今はもう“普通の先発投手”だと思っている」と制限解除を明言した。大谷は「最後までシーズンを使って、しっかりとリハビリの過程を終了できたことが素晴らしいこと。いけと言われた時に行ける準備をしっかりしたい。しっかり体調を合わせて、いけといわれたところで、イニングもそうですけど、5回、6回を投げ切って、次もいってほしいというのであれば」と覚悟を口にした。

フィリーズには「素晴らしいチーム相手に、ワイルドカードから勝ち上がってきて挑戦する気持ちを持って、自分たちの野球ができれば十分に勝機があるのではないか」と話した。

会見後にはグラウンド上でキャッチボールなどを行い、最終調整。シチズンズバンク・パークでは初登板になるため、キャッチボール後にはマウンドに上がり、シャドーピッチングを行って傾斜などを入念に確認した。その後は中堅付近で珍しく短距離ダッシュを3本行った。

練習後にはベンチ前でデーブ・ロバーツ監督と冗談を言い合ったのか、2人で大爆笑してベンチ裏へ下がった。グラウンドでの練習は18分間だった。