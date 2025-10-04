「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）

雨中の登板で収穫と課題が入り交じった。２２年度広島ドラ１・斉藤優汰投手がプロ初先発。４回２／３を６安打５失点でプロ初黒星を喫した。立ち上がりは「リズムが悪くなってしまった」と反省するも、「三回以降はランナーを出しながらも、それなりにリズム良く投げられたのかなと思う」と一定の手応えもにじませた。

立ち上がりは抜け球も多く、村上の犠飛とオスナの適時打で２点を献上。自身初となる１軍の先発マウンドに「緊張はなかった」と言うが、「ちょっと（ストライクを）取りにいくような形になって、慎重になりすぎている部分はあった」と冷静に自己分析した。

それでも三回は内山、村上、オスナのクリーンアップを三者凡退に仕留めた。主砲・村上に対しては低めの直球で押していき、最後は外角へのカーブで空振り三振を奪取。球界随一のパワーヒッターからの三振は大きな自信になるだろう。

最終的に五回を投げきることはできなかった。降板後にはベンチで新井監督から「今日はどうだった？」と声をかけられ、丁寧に振り返る姿が印象的だった。

指揮官は「この経験というものを来年につなげてほしいし、もうフェニックス（リーグ）に行くし、もう始まっているんで」と背中を押した。未完の大器が踏み出した大きな一歩。プロ初勝利は来季に取っておく。