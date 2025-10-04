【お得な1週間】ビールやチューハイなどのお酒が最大17%オフ！Amazonプライム感謝祭が開幕
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが本日より2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格はAmazonプライム感謝祭本番と同じのため、セール対象アイテムをひと足早く購入できます。

今回はビールや発泡酒、ノンアル飲料などをご紹介。人気商品は早々に売り切れることもあるので早めのご購入がおすすめです！

洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml 24本 【新・辛口 生ビール】

4,968円 → 4,498円（9%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」


黒ラベル

サッポロ 生ビール 黒ラベル [ ビール 350ml×24本 ]

4,948円 → 4,480円（9%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

2,800円 → 2,503円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



レモンの強い果実感。「サントリー ストロングゼロ ダブルレモン」


-196℃

サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 500ml×24缶 ]

4,413円 → 3,838円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



旨味と飲みやすさが両立。キリンビールの「晴れ風」


晴れ風

晴れ風 キリン ビール350ml×24本 [飲食店での取扱い開始]

4,998円 → 4,497円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



熱処理ならではのしっかりとした厚みのある味わい


サッポロビール

サッポロ 赤星 ラガービール [ ビール 500ml×24本 ]

6,485円 → 5,998円（8%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



飲みはじめから飲み終わりまで美味しさが続く。「サントリー生ビール」


Suntory

サントリー生ビール 350ml 24本 【絶対もらえるMYサン生缶キャンペーン】 [6缶×4] [サントリー ビール]

4,921円 → 4,197円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



日本最古のビヤホールが手がける生ビール



サッポロビール

サッポロビール 銀座ライオン ビヤホール スペシャル [ 350ml×24本 ]

4,998円 → 4,598円（8%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



力強く、飲み飽きない理想のうまさを実現。「サッポロ GOLD STAR」



GOLD STAR(ゴールドスター)

サッポロ GOLD STAR ゴールドスター[新ジャンル 発泡酒 350ml×2ケース 48本 ]

7,689円 → 7,180円（7%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「金麦」から甘く爽やかな香りのアンバーエールタイプが限定登場


金麦

金麦 帰り道の金木犀 350ml 24本 【ほのかに香る アンバーエールタイプ】 [サントリー ビール] かえりみちのきんもくせい

4,073円 → 3,709円（9%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



氷点下で熟成。高発酵度により爽快な喉ごしを実現



黒ラベル

黒ラベル EXTRA THINK エクストラ シンク [ ビール 350ml×24本]

5,415円 → 4,498円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



192か国以上で愛飲されているプレミアムビール。「ハイネケン」


Heineken(ハイネケン)

ハイネケン 缶 Heineken [ ビール 350ml x 24本 ]

5,090円 → 4,598円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」


濃いめのレモンサワー

サッポロ 濃いめのレモンサワー [ チューハイ 350ml×2ケース 48本 ]

6,346円 → 5,976円（6%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「角ハイボール(濃いめ)」にほのかなレモンピールの香りをプラス


角ハイボール

角ハイボール 〈濃いめ〉 [サントリー ウイスキー ハイボール 日本 350ml×24本]

4,937円 → 4,480円（9%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「パイナップル」のみずみずしくスッキリ爽快なおいしさが楽しめるチューハイ


氷結

氷結 チューハイ500ml×24本 キリン 氷結 パイナップル サワー 酎ハイ お酒

5,079円 → 4,297円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


KIRIN本搾り

KIRIN本搾り チューハイ350ml×24本 キリン 本搾りチューハイ グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒

3,583円 → 3,098円（14%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



一番搾り

一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール

4,998円 → 4,498円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



秋味

秋味 キリン ビール350ml×24本

4,998円 → 4,498円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



氷結

氷結無糖 チューハイ350ml×24本 キリン レモン Alc.7％ レモンサワー 酎ハイ お酒 甘くない

3,498円 → 3,098 円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ドライゼロ

ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール350ml24本 【カロリーゼロ・糖質ゼロ】

2,836円 → 2,694円（5%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


