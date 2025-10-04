広島は3日、ヤクルトとの試合（マツダスタジアム）に1−6で敗戦。チームは4連敗となったが、小園海斗が2安打を放ち、首位打者と最高出塁率のタイトルの打撃2冠をほぼ確実とした。

2打数2安打で打率は「.309」、出塁率は「.364」まで上昇し、出塁率でもリーグトップに浮上した。打撃2冠をほぼ手中に収めている小園について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者の佐伯貴弘氏は「新井監督が『何とか自分の力で取れ』とね、首位打者はほぼ決まりでしたけど出塁率のところで、1本目のヒットなんかは小園選手しか打てないようなゾーンですし、2本目も追い込まれてからで、（ショートには）捕って欲しい打球でしたけど…助かりましたね。でも見事なバッティングでした」とコメント。

同じく解説者の坂口智隆氏は「この2打席で決めるところは今年成長したところで、技術の高さ、集中力の高さが出てましたよね。なかなか2の2で決めれないですよ。打っていくタイプなので余計難しいことをやってのけましたよ。素晴らしいと思います」と褒め称えた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』