『ジョン・ウィック』1作目のキアヌ・リーブスが初立体化、さらにリアルな植毛仕様も登場

ホットトイズの「ムービー・マスターピース」より、映画『ジョン・ウィック』1作目のジョン・ウィックが登場する。ウール素材による植毛仕様の「アルチザン」版もよりリアルに登場だ。

全高約31cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。新規開発となる、演じるキアヌ・リーブスの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。皮膚の質感や皺、髭、戦闘で負った傷などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

オールバックにした艶やかな黒髪は、精密な造形で表現。ブラックで統一されたコスチュームのインナーは、シャツにネクタイ姿と、ハイネックのトップス姿の2通りでディスプレイが可能。ジャケットやパンツなど、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がりだ。

豊富な銃器として、サイレンサー付きのピストル、サブコンパクトピストル、ショットガン、アサルトライフル、スナイパーライフルが付属。実際に引けるスライドや、取り外しができる弾倉など、実物の性能をリアルに再現している。ピストルや弾倉は、ベルトについたホルスターに収納可能だ。

また、武器として、コンバットナイフと鉛筆が付いてくる。劇中で印象的な金貨が付属。豊富な差し替え用ハンドパーツを使用すれば、さまざまなアクションシーンを演出できる。

台座は、床面がデザインされた特別仕様。ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」限定の［ボーナスアクセサリー付き］版には、劇中に登場する金貨の実物大レプリカが付属する。

2026年11月発売予定。44,000円（税込）／トイサピエンス予約価格：39,500円（税込）。

「アルチザン」シリーズ版は、オールバックにした艶やかな黒髪をウール素材による植毛仕様で表現。ボーナスアクセサリーとして、劇中に登場する金貨の実物大レプリカが付属する。その他の仕様は、【ムービー・マスターピース】 『ジョン・ウィック』1/6スケールフィギュア ジョン・ウィック と同様。

2026年11月発売予定。54,000円（税込）。