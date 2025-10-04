ゲーム事業を展開する株式会社Cygamesは10月3日、競馬の世界的な祭典「ブリーダーズカップ」を主催するブリーダーズカップ協会（Breeders’ Cup Ltd.）とパートナーシップ契約を締結したと発表した。昨年に続き、冠レース「Cygames Breeders’ Cup Sprint」を開催する。

ブリーダーズカップは、世界屈指の名馬や馬主、調教師、騎手が集う国際的な競馬イベントで、2日間にわたり14のG1レースが行われる。今年は10月31日から11月1日まで、アメリカ・カリフォルニア州デルマー競馬場で開催され、賞金総額は3400万ドルを超える。

【BCクラシック】悲願ならず！フォーエバーヤングは3着…シエラレオーネが差し切る

2年連続で世界的競馬の祭典に協賛

「Cygames Breeders’ Cup Sprint」は現地時間11月1日に行われる予定で、距離約1200m（ダート・6ハロン）、3歳以上の牡馬・牝馬による一戦。賞金は200万ドルで、スターティングゲートやサドルタオルにはサイゲームスのロゴが掲出される。

ブリーダーズカップは競馬界の世界的ビッグイベントとして知られ、Cygamesは2年連続での協賛により国際的な舞台で存在感を示すことになる。