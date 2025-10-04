「When pigs fly.」の意味は？豚が空を飛ぶ！？【1分英会話】

写真拡大

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「When pigs fly.」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

「豚が空を飛ぶ」とは一体どういう意味なのでしょうか。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ありえない」でした！

豚が空を飛ぶなんてありえないですよね。

そこから、日常生活で絶対に起こりえないことをさすときに使われるフレーズとなっています。

A：「Do you think he will admit his fault？」
      （彼は自分のまちがいを認めると思う？）

B：「Not a chance, that will only happen when pigs fly.」
      （ありえないね、それが起こるのは豚が飛ぶときだけだよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部