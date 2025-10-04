「When pigs fly.」の意味は？豚が空を飛ぶ！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「When pigs fly.」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「豚が空を飛ぶ」とは一体どういう意味なのでしょうか。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ありえない」でした！
豚が空を飛ぶなんてありえないですよね。
そこから、日常生活で絶対に起こりえないことをさすときに使われるフレーズとなっています。
A：「Do you think he will admit his fault？」
（彼は自分のまちがいを認めると思う？）
B：「Not a chance, that will only happen when pigs fly.」
（ありえないね、それが起こるのは豚が飛ぶときだけだよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部