「When pigs fly.」の意味は？豚が空を飛ぶ！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「When pigs fly.」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 「豚が空を飛ぶ」とは一体どういう意味なのでしょうか。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ありえない」でした！ 豚が空を飛ぶなんてありえないですよね。 そこから、日常生活で絶対に起こりえないことをさすときに使われるフレーズとなっています。 A：「Do you think he will admit his fault？」

（彼は自分のまちがいを認めると思う？） B：「Not a chance, that will only happen when pigs fly.」

（ありえないね、それが起こるのは豚が飛ぶときだけだよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

