男性が「この人とは結婚できないかも…」と思う女性の特徴

結婚は、人生のなかでもとても大きな決断。ずっと一緒に過ごす相手だからこそ、慎重に選びたいと思うのは当然のことです。だけどなかには、男性から「この人とは結婚したくないかも…」と思われてしまう女性もいるのだとか…！今回はそんな“結婚対象外”になってしまう女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

感情の起伏が激しい

男性は、感情の波が激しい女性に疲れてしまうことがあります。 小さなことで怒ったり泣いたり、気分がコロコロ変わると一緒に生活するイメージが湧きにくいのです。 もちろん感情を表すこと自体は悪くありませんが、相手の立場や状況を考えずに感情を爆発させると、「将来を一緒に過ごすのは大変かも」と思われてしまいます。 感情を伝えるときは、言い方やタイミングを意識することが大切ですよ。

金銭感覚が極端

お金の使い方は、結婚生活を送る上でとても大切です。 極端に浪費してしまう、または必要以上に節約しすぎる女性に、男性は不安に感じてしまうかも。 デートや日常の買い物で、彼との金銭感覚をあわせてみることが重要ですよ。

自己中心的な行動が多い

男性が最も結婚が難しいと感じるのは、自己中心的な行動が多い女性です。 自分の都合や気持ちだけを優先し、彼の意見や感情を考えない態度に、男性は長く一緒にいるには不向きだと感じてしまいます。 つまり、「自分のことばかり考えているな」と思われると、結婚相手としての信頼感が薄れてしまうのです。 彼を思いやる習慣を日常から意識するだけでも、結婚相手としての魅力がぐっと上がりますよ。 いかがでしたか？ 今回は、「結婚対象外になってしまう女性の特徴」をご紹介しました。 結婚を意識したとき、男性が「無理かも…」と感じる女性には、感情の起伏が激しい、金銭感覚が極端、自己中心的な行動が多い、といった共通点があります。 どれも今すぐ改善できることばかりなので、自分を振り返りつつ少しずつ意識してみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部