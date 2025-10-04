【ばけばけ 第6話あらすじ】トキ、恋占いが悲惨な結果に 両親は“お見合い相手探し”に奔走する
【モデルプレス＝2025/10/04】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第6話が、10月6日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
貧乏脱出のため結婚を目指す、トキ（高石あかり）。しかし、チヨ（倉沢杏奈）とせん（安達木乃）と行った恋占いの結果は1人だけ悲惨で…落ち込むトキを励ますため、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、お見合い相手探しに奔走する。
一方、工場では恋占いの結果通りに、せんの結婚が決まりチヨと雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）が祝福をしていた。それを知ったトキは占いの結果通りの結婚に焦りを覚える。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第6話／10月6日（月）放送
