元乃木坂「若月佑美」の「イカツい愛車」公開に反響多数！ 「シブい赤×黒」カラーの“カワサキ”マシンに「めちゃ似合ってる」と賞賛の声も！
特別仕様車のオシャレなカラーリングに「女子によく似合う」の声も
アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで、現在女優として活躍する若月佑美さんがカワサキの公式YouTubeに出演。初めての愛車を迎え入れ、ツーリングする様子が2025年8月7日に公開されました。
カッコいいライディング姿を披露し、SNSなどでは多くの反響を集めています。
超カッコいい！ これが「若月佑美」の実際の「愛車」走行シーンです！ 動画で見る【動画】
今年2025年の2月に普通自動二輪免許を取得したという若月さん。
動画は「人生初のマイバイクを購入する」シーンから始まります。
展示されていたのはアメリカンクルーザーバイク「ELIMINATOR（エリミネーター）」の特別モデルである「ELIMINATOR PLAZA EDITION（エリミネーター プラザ エディション）」。
400cc・2気筒の水冷DOHCエンジンを搭載し、USB Type-C電源ソケットやドライブレコーダーシステムなどを装備。特にメタリックインペリアルレッド×エボニー（黒）の特別なカラーリングが大きな特徴です。
若月さんは「ずっとエリミネーター見ていて」「私ヘルメットが赤なんですよ。赤黒が入ってるバイクいいなあと思ってて」と気に入った様子。
実際に車両にまたがる場面も映され、「あぁ！ かっこいいですね」と言葉を漏らし悩ませる様子を見せていました。
その後動画では「決めました」「安心とカッコ良さ、どっちも兼ね備えているエリミネーターにしようかなと思います」と無事購入するバイクが決定。
3週間後に納車日を迎えた若月さんは愛車とご対面。さっそくツーリングへと出かけるというから驚きます。
しかし初心者ライダーということからか、都内からいきなりスタートはせず、千葉県の南房総エリアにある「道の駅グリーンファーム館山」からツーリングを開始します。
ライディングウェアに着替えた若月さんは、「めっちゃ気持ちいい」「めちゃくちゃ走りやすい」「わたし、ど初心者なんですけどほんとに助けられてますね」など、エリミネーターの走りやすさにすっかり感動している様子。
無事に初めてのツーリングを終えた若月さんは「最高でした！」「これからたくさんいろんなところに旅できたらいいなと思っています」と笑顔で締めくくりました。
※ ※ ※
若月さんの初ツーリングに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。
多かったのは「カッコいい」「似合ってるなあ」「初々しくてイイ」など、イカツいエリミネーターにひけを取らない若月さんのライディング姿に対する声です。
また、赤のタンクカラーがシブい特別仕様車のエリミネーターに対し「オシャレ」「めちゃ似合ってる」「女子が似合うバイクだ」などの好意的なコメントも数多く見られました。