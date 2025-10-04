ブシロードが送るメディアミックスプロジェクト『ROAD59 -新時代任侠特区-』。その初のゲーム化作品となる『ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争』（2025年9月25日発売）を先行プレイする機会を得た。

プレイしてみると想像以上に重厚な人間ドラマと、現代的なゲームシステムの融合に驚かされた。

近未来の東京湾に浮かぶ人工島「天海区」を舞台に、血の盃で受け継がれる「ジンギ」と呼ばれる特殊能力を持つ任侠者たちの抗争。そこに巻き込まれる若き組長・氷室ショウの物語は、ただの任侠物語に留まらない深みを持っていた。

近未来×任侠×伝奇が織りなす独特の世界観

東京湾に浮かぶ巨大人工島「天海区」。この街では、血の盃を交わすことで「ジンギ」と呼ばれる超人的な力を手にした任侠者たちが、4つの組織に分かれて覇権を争っている。

▲「狛浪組」。伝統と格式を重んじる関西にルーツを持つ。

▲「黒条組」。金と権力でのし上がった天海区の最大勢力。

▲「春雲組」。時代のしがらみにとらわれない、自由な気風の組。

▲「PHOENIX」。世界規模で展開する海外マフィアの連合組織。

主人公・氷室ショウは狛浪組の跡取り。しかし本人は極道稼業に全く興味がない。むしろ「平凡で平穏な生活」を願っている青年だ。

そんな彼が、姉の命令で組長代行を務めることになるところから物語は始まる。

天海区の地下にはどんな願いも叶える「ヤマタノオロチの首」が眠っているという都市伝説があり、これが抗争を激化させる要因となっている。現代日本の任侠ものに、SF要素と伝奇要素を加えた独特の世界観が本作最大の特徴だ。

仁侠物に馴染みがない人でもとっつきやすいキャラクターたち

本作をプレイして驚いたのは、コメディ要素の多さだ。

「仁侠物」と言われると、アニメ・ゲームファンにはなかなか馴染みが薄いジャンルで、ともすればハードでバイオレンスなシーンがずっと続くのかと思われたが、序盤は主人公のショウと汐音、涼香を中心としたギャグシーンも多くキャラクターに興味を持つフックになっている。

▲姐さんにめっちゃ怒られる。

キャラクター同士のユルいギャグ会話でとっつきやすさをもたせながらも、しっかりと「仁侠物」として極道の世界での裏切りや、非情な選択を強いられる展開に物語が広がっていく。

序盤のキャラクター同士の「平凡で平穏な日常」が描かれるからこそ、後半の血なまぐさい抗争のショックが際立つのが印象的だ。

▲ジンギによる迫力の抗争シーンにも注目。

バーテンダーになって情報を収集する面白さ

本作の選択肢は多岐にわたる。妹にいくらお小遣いをあげるかという日常的なものから、裏切者への対処という組の存亡に関わるものまで、様々だ。

興味深いのは、どの選択も「正解」が明確でないこと。任侠の世界に生きる者としての判断と、一人の人間としての判断。この二つの間で揺れ動くショウの姿に、プレイヤーも共感せざるを得ない。

また、本作の特徴とも言えるのが、物語中盤から登場する「バーROAD59」のシステムだ。こちらはショウがバーテンダーとして働き、「様子を見る」「話をする」「飲み物を出す」などを行い、客から情報を聞き出すパートとなっている。

▲お酒が入ると深い会話が進むことも。

相手の性格を見極めながら接客する必要があり、失敗すると重要な情報を逃してしまうどころか、最悪の結果を招いてしまうことも……。多くのキャラクターと会話できるので、ボリュームも十分。敵味方問わず酒を酌み交わす場面は、任侠ものならではの魅力がある。

古典と現代が見事に融合した新しい任侠エンターテインメント

本作は「任侠もの」という伝統的なジャンルに、現代的な要素を巧みに組み込んでいる。ジンギという超能力バトル要素、選択によって変化する物語、そしてキャラクターの心理描写。これらが絶妙なバランスで配置されている。

特に主人公のショウは、従来の任侠ものの主人公像を覆す存在だ。強くもなければ、カリスマ性もない。でも、だからこそ現代のプレイヤーが感情移入しやすい。

▲締める時は締めるところが格好良い。

舞台版のキャストがそのまま声優を務めているため、キャラクターの一貫性が保たれている。また、マンガや舞台で描かれた世界観がゲームでさらに深掘りされており、ファンには嬉しい要素が満載だ。

初めて『ROAD59』に触れる人でも問題なく楽しめる作りになっているが、他メディアも合わせて楽しむことで、より深い理解が得られるだろう。

『ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争』は、任侠という重いテーマを扱いながらも、エンターテインメント性を失わない作品だ。

主人公・氷室ショウの不器用な生き様は、きっと多くのプレイヤーの心に響くはず。組長になりたくない組長が、大切な人を守るために成長していく物語。10月8日23:59まではリリース記念でダウンロード版が20％OFFのセールも実施中とのことで、ぜひチェックしてみてほしい。

作品概要

ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争

■ジャンル：ビジュアルノベルゲーム

■発売日：2025年9月25日

■CAST：

砂川脩弥／七海ひろき／美波わかな／相羽あいな／北村諒／末野卓磨

井上正大／工藤晴香／岡田夢以

君沢ユウキ／河内美里／前田誠二／白又 敦／鮎川太陽／山本康平

蒼井翔太／渡辺和貴／加藤里保菜

石川由依／津田健次郎／佐々木李子／谷江玲音／小林親弘

■STAFF：

企画・原作：ブシロード

キャラクターデザイン・メイングラフィッカー：ぎどら

開発：ロケットスタジオ

■プレイ人数：1人

■対応機種：Nintendo Switch™ /Steam®

■対応言語：日本語(言語字幕は英語、繁体字、簡体字にも対応)

■CERO：C

■価格：

【Nintendo Switch™】

通常パッケージ版・ダウンロード版：3,960円(税込み)

特典付き限定版：16,500円(税込)

【Steam®】

ダウンロード版：3,960円(税込)

■公式HP：https://game.road59.com/

© Bushiroad

(執筆者: sasuke_in)