さりげなく彼女の指輪のサイズを知る方法７パターン
サイズがぴったりの指輪が用意するような「サプライズプレゼント」を考えている男性もいらっしゃるでしょう。しかし、指輪のサイズは、メーカーやデザインによって、サイズも異なるため、実際に指を通してもらった方が安心です。そのようなことは承知の上で、こっそり指輪のサイズを計り、「サプライズでプレゼントしたい！」と考える男性のために、「さりげなく彼女の指輪のサイズを知る方法７パターン」を紹介させていただきます。
【１】寝ているとき、糸とペンを使って計る。
こっそりと彼女の指に糸を巻き、糸が重なった部分に印をつけて、サイズを計りましょう。ただし、 時間帯によって指の太さは変わるリスクがあります。
【２】寝ているとき、配線をまとめるプラスチックのひもを使って計る。
配線をまとめるプラスチックを用意し、こっそりと計る方法です。指からプラスチックのひもを抜く時、彼女が起きてしまう可能性があります。
【３】ストローの袋を巻き付けて計る。
柴田ふみさん原作、ドラマ「同・級・生」で披露された方法です。お笑い芸人の藤井隆さんが、奥さんの乙葉さんの指輪をサプライズでプレゼントする際に用いた方法という話もあります。外で食事をしていたときにチャンスは訪れますが、指輪のサイズを図っていることを悟られない会話が必要となり、難易度は高いと言えるでしょう。
【４】雑貨屋さんで指輪をつけてもらい、ピッタリの指輪をこっそり買い、サイズを確認する。
ショッピングしたときに活用できる方法です。指輪を置いてある雑貨屋さんを事前に調べて、デートするようにしましょう。
【５】彼女の友人に聞き出してもらう。
彼女の友人の協力を得て、友人を通じて、サイズを聞き出しましょう。
【６】指輪の話題を出して、さりげなく指輪のサイズを聞く。
「指、細いねー。何号くらい？」と聞く方法や、「友だちが彼女にプレゼントをしたいらしい。」と相談を持ちかけ、「女の子って指のサイズは何号くらいなの？」と聞きながら、ついで彼女のサイズを聞く方法などがあります。しかし、指輪のサイズについて、普段は話題になることは少ないので、彼女に怪しまれるリスクがあります。
【７】こっそりと彼女の持っている指輪をはめて、固定された位置を覚えておく。
彼女が指輪を持っている場合、有功な方法です。指輪が固定された位置を忘れない内に、指輪を買いに行きましょう。
さりげなく彼女の指輪のサイズを知るためには、他にはどのような方法があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしていります。
