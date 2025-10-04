韓国発「beplain」♡ 緑豆洗顔や毛穴ケアコスメが全国ロフトに登場

韓国の人気スキンケアブランド「beplain（ビープレーン）」が、ついに日本全国のロフトで販売スタートします。ブランドを代表する「緑豆弱酸性洗顔フォーム」は累計1,000万個を突破し、韓国版ビューティーアワードで16冠を受賞。毛穴汚れや皮脂をやさしくオフしながら透明感を引き出してくれるアイテムです♡ 環境にも配慮したサステナブルな取り組みを続けるbeplainの魅力を、ラインナップとあわせてご紹介します。

韓国発「beplain」の魅力

beplainは2018年に韓国で誕生した自然派スキンケアブランド。特に緑豆エキスを配合した製品は「洗いすぎない」やさしい使用感で人気を集めています。

韓国最大級のヘルス＆ビューティーストア「OLIVE YOUNG」でも定番ブランドとして展開され、クレンジング部門で数々の賞を獲得。

敏感肌の方も使いやすい処方でありながら、しっかり汚れをオフして透明感を叶えてくれる実力派です。

日本で買えるラインナップ

緑豆弱酸性洗顔フォーム



容量：80ml／160ml

特徴：アミノ酸配合の弱酸性で肌にやさしく、老廃物や皮脂を洗浄。PM2.5もオフできる高機能設計。韓国で累計1,000万個突破。

緑豆毛穴クレンジングミルクバーム



容量：100ml

特徴：緑豆オイルComplexでウォータープルーフメイクも毛穴の黒ずみもすっきり。しっとりマイルドな仕上がり。

緑豆毛穴クレイパック



容量：120ml

特徴：緑豆Complexと緑豆酵素を配合。角質や毛穴汚れを3分でケアし、なめらか肌に導く時短パック。

※価格はいずれも2,000円前後を予定（詳細は店舗にてご確認ください）。

環境にやさしいブランド姿勢

beplainは高機能スキンケアでありながら、FSC認証を受けた100％リサイクルパッケージや、生分解可能なマスク素材を使用。

動物や自然との調和を目指す姿勢も魅力のひとつです。毎日のケアで肌も地球も大切にできる、次世代のビューティーブランドとして注目を集めています♪

あなたの肌に寄り添うbeplain♡

韓国で支持され続ける「beplain」が、全国のロフトで手に入るようになりました。

緑豆由来のやさしい洗顔から毛穴ケアアイテムまで、どれも日常に寄り添う実力派コスメ。敏感肌にも嬉しい低刺激処方で、美しく健やかな肌を叶えます。

サステナブルな姿勢も魅力的なbeplainを、この機会にぜひお試しください♡