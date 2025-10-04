◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 10-2 オリックス(3日、みずほPayPayドーム)

ホーム最終戦でオリックスを相手に大勝を収めたソフトバンク。試合後には最終戦セレモニーが行われ、ソフトバンクの大ファンであるという少年・エイトくんから、ナインらに向けて心温まるメッセージが贈られました。

祖父の影響でソフトバンクが大好きになったというエイトくん。「おじいちゃんは昔から野球が大好きで、ホークスが勝てば機嫌がよく、負けると機嫌が悪いという昭和な感じの人でした」と人柄を明かし、笑いを誘います。

続けて「おじいちゃんと小さい時から一緒に応援してきて、その中で特に好きになったのはスピードスターの周東（佑京）選手です。走る、打つ、捕る、どれを見ても美しく、僕の目標であり、神です」と語ります。これには周東選手も照れたような笑みを浮かべました。

周東選手を目標に野球の練習に励んでいるというエイトくんは「選手の皆さん、デッドボールや走塁などでケガされることもあると思いますが、あんまりケガしてほしくないです」と吐露。相手投手へ向けても「対戦するピッチャーの方々、デッドボール当てないでください。お願いします」と呼びかけ、球場に集まったファンからも拍手が起こりました。

最後に「まだまだCS、日本シリーズと続きますが、日本一になるまで頑張ってください。この先ずっと応援しています」と語ったエイトくん。3月に亡くなったという祖父に向け「おじいちゃん、ホークス優勝したよ！」と呼びかけ、小久保監督も言葉を受け止めるようにしっかりと拍手を送りました。