ワールドカードシリーズ（WCS）を2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズは4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。

練習に先立ち、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が会見に臨み、改めて佐々木朗希投手（23）をクローザーとして起用する可能性を示した。セーブシチュエーションでの起用を問われ「もちろん使うよ。これまで見てきても大舞台で臆する感じは一切ない。どんな場面でも自信を持って送り出せる」と断言した。

レッズとのWCS2戦、ロバーツ監督は4点リードの9回に佐々木を起用。右腕はメジャー移籍後最速101・4マイル（約163・2キロ）を計測して2奪三振を奪うなど、1回無失点で確実に試合を締めた。指揮官は佐々木の存在がブルペンの刺激になるかと問われ「そう思うし、そうなってほしい」と認めた上で「彼のパフォーマンスが他のブルペン陣の刺激になって、攻めの投球につながればいい。全員がイニングを欲しがってるからね」と相乗効果を期待した。

佐々木は9月24日（同25日）ダイヤモンドバックス戦で、リリーフとしてメジャー初登板。1回を投げ、2奪三振を含む3者凡退で初ホールドを記録した。WCSレッズ戦も含め、復帰後は3試合に登板し計3イニングを無失点。6奪三振と実力と適性を示している。

「彼がまたメジャーに戻ってきたこと、それ自体が自信につながったと思う。健康で、いいボールを投げてる。ワイルドカードのときもすごく落ち着いていて自信に満ちていた。今の朗希はどんな舞台でも動じないと思う」と指揮官の信頼は揺らがないレベルまで来た。

3日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」内で今後の展開次第では佐々木をクローザー起用することを明言したが、公の場で改めてそれを表現した形。2年連続ワールドチャンピオンへ、佐々木がカギを握る。