西山茉希、娘への手作り“トトロ弁当”披露「すごい！すごいっ」「こりゃ娘ちゃん大喜びですね」
モデルで俳優の西山茉希（39）が3日、自身のインスタグラムを更新。娘への“手作り”キャラ弁を披露した。
【写真】「こりゃ娘ちゃん大喜びですね」西山茉希が披露した娘への手作り“トトロ弁当”
2人の娘をもつ西山は「上の子は塩むすびが良いと言うのに対し、下の子はキャラクター名を伝えて来るお弁当リクエスト」と娘たちの“お弁当事情”を明かすと、「本日は後者の遠足日 今回の希望はトトロ。。。 トトロ弁当即検索」と次女への手作り“トトロ弁当”を披露した。
ハッシュタグでは「#西山食堂 #店主の全集中 #脳内シュミレーションから迎えた当日 #お気に入りのミートソース風そぼろと甘口炒り卵 #チーズと海苔と大きな手 #精神一到 #全集中目玉作りの呼吸」とユーモアを交えて、奮闘ぶりをつづっている。
「3日間くらいずっと、叶うかどうか問いかけて来た不安を、朝の制作途中で埋めることができたらしい」「背中で手を振る出発スタイル」と、遠足に出かける次女の後ろ姿をアップし、「いつか伝えよう、『できることならキャラ弁を避けて行きたかった母です』と」と心境をつづった。
西山の愛情こもったキャラ弁に、「めっちゃかわいすぎる」「すごい！すごいっ」「こりゃ娘ちゃん大喜びですね」「まきちゃんがキャラ弁!!笑 ちびちびさんの背中と手の振り方が成長を感じます」「真似したい！」「母頑張ったで賞」など、多くの称賛の声が寄せられている。
西山は俳優の早乙女太一（34）と2013年6月30日に結婚。同年10月に第1子女児、16年4月に第2子女児を出産。19年6月に離婚を発表した。
