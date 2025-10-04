『映画すみっコぐらし』最新作は空の王国で大冒険 すみっコたちが挑む4つのミッションを公開
2019年に第1作が劇場公開されて以来、2023年に公開された第3弾までで累計観客動員300万人を突破した人気シリーズ『映画すみっコぐらし』の最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が、10月31日より公開される。本作では、すみっコたちが空の王国を舞台にシリーズ史上“もっともあげあげ”な大冒険を繰り広げる。
【画像】記事内で紹介したミッションの場面カット
公開に先立ち、物語の中で登場する“空の王国のミッション”の一部が解禁された。すみっコたちは空の王国の深刻な水不足を救うため、新キャラクター「おうじ」と共に「みずのしんでん」を探す冒険に出る。道中で出会う仲間「おつきのコ」と力を合わせ、いくつもの試練を乗り越えていく。
今回公開された4つのミッションは以下の通り。
★ミッションその1 パズル
冒険のはじめにおおきなパズルを見つけたすみっコたち。
パズルが完成すれば「みずのしんでん」へのヒントがわかるはず…！
いろいろなかたちのピースがあってむずかしそうだけど、あるコが分かりやすくなるコツを見つけて…？一体どんな絵のパズルが完成するのか…?!
大きなパズルのピースをいっしょうけんめい運ぶすみっコたちの姿をお見逃しなく！
★ミッションその2 ボーリング
とんがり山のてっぺんに到着したすみっコたち。
次のミッションはなんとボーリング！
ふもとの石像を全部倒すと次のヒントがわかりそうだけど、すみっコのみんなは自信がないみたい…。
そこで名乗り出たのはがんばりやのあのコ！
そんなのあり?!な方法でミッションをクリアする展開に思わずクスっときちゃうかも。
★ミッションその3 聖なる花を奏でる
天空の花園には色とりどりに咲く大きなお花がいっぱい！
お花の上をトランポリンのように跳ねると楽器のような音が鳴るみたい。
それを見た音楽好きのぺんぎん？があることに気づいて…？
ポンポン跳ねるすみっコたちのかわいすぎる姿と、きゅうりソードを振るぺんぎん？の指揮者姿は必見です！
★ミッションその4 流れ星のジェットコースター
これまでのミッションを通して息がぴったりになってきたすみっコたち、そしておうじとおつきのコ。
次なるミッションは…流れ星のジェットコースター！
これに乗れば「みずのしんでん」に連れて行ってくれるはず！
しゅっぱつしんこー！と乗り込んだのはいいけれど、どんどん速くなるジェットコースターに焦るすみっコたち。
すると雲の切れ間から眠っている星を見つけて…？
ジェットコースターについているバズーカで眠っている星を目覚めさせようと目を合わせるすみっコたちは果たして無事に「みずのしんでん」にたどり着くことができるのか…?!
すみっコ史上最速スピードに挑む？!迫力満点のミッションをお見逃しなく！
